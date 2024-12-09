Могла расстаться с жизнью: водитель чуть не отправил женщину на тот свет в Приморье

Posted 9 декабря, 04:00
Published 9 декабря, 04:00
Modified 9 декабря, 04:02
Updated 9 декабря, 04:02
На Бородинской во Владивостоке недалеко от торгового центра произошел опасный инцидент: водитель легковушки чуть не сбил женщину на пешеходном переходе.
Его поступок вызвал возмущение у местных жителей. По словам очевидцев, водитель игнорировал правила дорожного движения, что могло привести к трагедии.
Видео с места появилось в сети. Записью с камеры видео регистратора поделился один из очевидцев.
Местные жители надеются, что ГИБДД примет меры и накажет нарушителя, чтобы подобные случаи больше не повторялись.
«Как они уже реально надоели»;
«За реальные грубые нарушения ПДД надо их наказывать»;
«В ГАИ нужно о таком докладывать!», — пишут пользователи новых медиа в комментариях под публикацией.