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Posted 9 декабря, 04:00

Published 9 декабря, 04:00

Modified 9 декабря, 04:02

Updated 9 декабря, 04:02

Женщину-пешехода едва не сбил автомобилист во Владивостоке

Могла расстаться с жизнью: водитель чуть не отправил женщину на тот свет в Приморье

9 декабря 2024, 04:00
Фото: 1MI.

Женщину-пешехода едва не сбил автомобилист во Владивостоке

Сюжет
ГИБДД
Автомобилист ехал не по правилам во Владивостоке. В результате он едва не сбил женщину-пешехода на переходе.

На Бородинской во Владивостоке недалеко от торгового центра произошел опасный инцидент: водитель легковушки чуть не сбил женщину на пешеходном переходе.

Его поступок вызвал возмущение у местных жителей. По словам очевидцев, водитель игнорировал правила дорожного движения, что могло привести к трагедии.

Видео с места появилось в сети. Записью с камеры видео регистратора поделился один из очевидцев.

Видео: dpskontrol_125rus.

Местные жители надеются, что ГИБДД примет меры и накажет нарушителя, чтобы подобные случаи больше не повторялись.

«Как они уже реально надоели»;
«За реальные грубые нарушения ПДД надо их наказывать»;
«В ГАИ нужно о таком докладывать!», — пишут пользователи новых медиа в комментариях под публикацией.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном ДТП, в котором пострадал ребенок-пешеход в Приморье.

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