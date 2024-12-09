«Мы всегда будем помнить подвиг героев» — глава Сахалина об открытии нового сквера

Posted 9 декабря, 07:05
Published 9 декабря, 07:05
Modified 9 декабря, 07:07
Updated 9 декабря, 07:07
Губернатор островного региона отметил, что открытие сквера Защитников Отечества приурочено к Дню Героев — воины великой России столетиями защищали интересы государства.
«Именно поэтому наша страна — это шестая часть мира. Самая богатая, самая большая и здесь живет свободный народ. Мы — великая держава и ведем независимую политику, и другие страны, которые стремятся к этому, объединяются вокруг нас. Сегодня мы вновь отстаиваем интересы России. Нашу независимость, традиции, ценности. Все то, что создавали наши деды и прадеды. Среди этих героев на Донбассе — сахалинцы и курильчане. Они мужественно сражаются с врагом. А все мы поддерживаем ребят. Вносим свой вклад в дело победы. Мы всегда будем помнить о подвигах бойцов. На их примерах воспитывать молодежь. С днем Героев Отечества и открытием сквера!» — сказал губернатор Валерий Лимаренко.
Архиепископ Никанор в своей приветственной речи отметил, что почитание воинов, их подвигов всегда было характерным для российского народа.
«На протяжении многих веков, начиная с Дмитрия Донского, воин — это защитник. Всегда, в самое сложное и трудное время люди надеялись на наших воинов. И сейчас мы столкнулись с огромным цивилизационным вызовом и очень важно, чтобы пример тех ребят, которые защищают нашу Родину, был и для подрастающего поколения. Очень важно, чтобы мы вспоминали наших защитников уже сейчас. Дарованная им Богом жизнь жертвуется за нашу с вами свободу, мирную жизнь наших детей. Дай Бог, чтобы этот сквер стал воспитательным местом для нашей молодежи, и каждый, кто сюда приходит, помнил ребят, которые отдали свою жизнь, чтобы мы помнили об их подвиге и приходили сюда с благодарностью», — отметил архиепископ Никанор.
Новое общественное пространство появилось на северо-западном пересечении улиц Горького и Пограничной, рядом с жилыми комплексами «Авангард» и «Европейский квартал». Здесь уже обустроена пешеходная зона с качественным покрытием, освещение, установлена композиция «Воины четырёх эпох», посажены деревья и кустарники. На территории сквера возведены спортивные площадки для активного отдыха жителей и гостей островной столицы, беседки и декоративные клумбы из камней для спокойного времяпрепровождения. Общий вид общественного пространства и ландшафтный дизайн не просто детально и грамотно проработан, он еще и гармонично сочетается с концепцией уже имеющейся застройки.
«Сегодня замечательный день — День Героев Отечества. Мы склоняем голову перед нашими героями, которые отдали жизнь за нашу свободу и независимость в разные времена, и безусловно благодарим тех, кто сегодня защищает суверенитет нашей страны. Этот сквер выбрали горожане на голосовании в рамках проекта ФКГС, инициированного президентом Владимиром Путиным. Хочется сказать слова благодарности всем жителям и губернатору за то, что город преображается, появляется все больше благоустроенных пространств. Здесь будут проходить различные патриотические мероприятия, памятные даты. Сквер уже полюбился нашим горожанам», — прокомментировал мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.
Отметим, каждый год во всех районах островного региона обустраиваются новые функциональные общественные пространства. Их создание поддержало большинство жителей Сахалинской области на онлайн-голосовании. Реализация проекта стала возможна благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», который реализуется по инициативе Президента Владимира Путина.
«Новый сквер станет отличной площадкой для проведения мероприятий патриотической направленности. Благодаря нацпроекту таких пространств в островном регионе становится с каждым годом все больше. В текущем году это 21 благоустроенная территория. В следующем году мы продолжим работу по преображению наших островов», — отметил Валерий Лимаренко.