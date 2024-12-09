«Мы всегда будем помнить подвиг героев» — глава Сахалина об открытии нового сквера

Новое общественное пространство появилось на северо-западном пересечении улиц Горького и Пограничной, рядом с жилыми комплексами «Авангард» и «Европейский квартал». Здесь уже обустроена пешеходная зона с качественным покрытием, освещение, установлена композиция «Воины четырёх эпох», посажены деревья и кустарники. На территории сквера возведены спортивные площадки для активного отдыха жителей и гостей островной столицы, беседки и декоративные клумбы из камней для спокойного времяпрепровождения. Общий вид общественного пространства и ландшафтный дизайн не просто детально и грамотно проработан, он еще и гармонично сочетается с концепцией уже имеющейся застройки.