«Опять обиженный муж?»: приморец уничтожил «красотку» ночью во Владивостоке — видео

В дальневосточной столице на Кирова около дома №19/1 мужчина устроил странный перфоманс. Сначала приморец взобрался на автомобиль, который был припаркован около дома, и устроил на нем дикие танцы. После того, как злоумышленник изувечил машину, погнув железо и разбив лобовое стекло, он невозмутимо спустился и удалился, вероятно, по своим делам.