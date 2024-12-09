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Posted 9 декабря, 00:48

Published 9 декабря, 00:48

Modified 9 декабря, 01:01

Updated 9 декабря, 01:01

Мужчина затоптал автомобиль в Приморском крае

«Опять обиженный муж?»: приморец уничтожил «красотку» ночью во Владивостоке — видео

9 декабря 2024, 00:48
Фото: 1MI.

Мужчина затоптал автомобиль в Приморском крае

Сюжет
Дорога
Во Владивостоке произошел странный инцидент, в результате которого серьезно пострадала чья-то «железная ласточка». Кто и зачем сотворил такое? — остается загадкой.

В дальневосточной столице на Кирова около дома №19/1 мужчина устроил странный перфоманс. Сначала приморец взобрался на автомобиль, который был припаркован около дома, и устроил на нем дикие танцы. После того, как злоумышленник изувечил машину, погнув железо и разбив лобовое стекло, он невозмутимо спустился и удалился, вероятно, по своим делам.

Фото: dpsvl

Поздний инцидент вызвал недоумение в социальных сетях. Некоторые предположили, что товарищ так отомстил обидчику. А кто-то подумал, что мужчина оказался расстроен любовными делами: «Опять обиженный муж?». Однако истинная причина злодеяния остается загадкой.

Видео: dpsvl.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке пакет с водой разбил лобовое стекло дорогой машины. К слову, некоторые приморцы заявляют, что в данном районе автомобилисты нередко страдают. Ведь хулиганы часто портят чужое имущество, припаркованное около домов.

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