«Опять обиженный муж?»: приморец уничтожил «красотку» ночью во Владивостоке — видео

Posted 9 декабря, 00:48
Published 9 декабря, 00:48
Modified 9 декабря, 01:01
Updated 9 декабря, 01:01
В дальневосточной столице на Кирова около дома №19/1 мужчина устроил странный перфоманс. Сначала приморец взобрался на автомобиль, который был припаркован около дома, и устроил на нем дикие танцы. После того, как злоумышленник изувечил машину, погнув железо и разбив лобовое стекло, он невозмутимо спустился и удалился, вероятно, по своим делам.
Поздний инцидент вызвал недоумение в социальных сетях. Некоторые предположили, что товарищ так отомстил обидчику. А кто-то подумал, что мужчина оказался расстроен любовными делами: «Опять обиженный муж?». Однако истинная причина злодеяния остается загадкой.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке пакет с водой разбил лобовое стекло дорогой машины. К слову, некоторые приморцы заявляют, что в данном районе автомобилисты нередко страдают. Ведь хулиганы часто портят чужое имущество, припаркованное около домов.