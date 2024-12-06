Прошел поворот на боку: ДТП с перевертышем попало на камеру в Приморье — видео

Posted 6 декабря, 00:22
Published 6 декабря, 00:22
Modified 6 декабря, 00:24
Updated 6 декабря, 00:24
На Чуркине во Владивостоке произошел серьезнй инцидент с участием водителя мини-джипа, который преодолел кольцо Терешковой на бочине.
По информации аварийных комиссаров, водитель легкового автомобиля проявил неосторожность, пытаясь выполнить маневр. В результате машина завалилась на бок и пролетела по проезжей части несколько метров. Видео появилось в сети.
Этот рискованный трюк привлек внимание других участников дорожного движения и стал предметом обсуждения в социальных сетях.
«Ему совсем ни себя, ни машину не жалко, что ли?»;
«Это очень опасно, нужно быть осторожнее»;
«Эффектно, будто по картинг-дрому пролетел», — пишут автомобилисты.
Что произошло с водителем после ДТП, неизвестно.
Ранее «Восток-Медиа» писало об автомобиле, который несколько раз перевернулся в результате аварии.