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Posted 6 декабря, 00:22

Published 6 декабря, 00:22

Modified 6 декабря, 00:24

Updated 6 декабря, 00:24

Автомобиль перевернулся на круговом перекрестке в Приморье

Прошел поворот на боку: ДТП с перевертышем попало на камеру в Приморье — видео

6 декабря 2024, 00:22
Фото: 1MI.

Автомобиль перевернулся на круговом перекрестке в Приморье

Сюжет
Дорожное движение
Мини-джип завалился на бок на круговом перекрестке во Владивостоке. Автомобилист вошёл в поворот в перевороте.

На Чуркине во Владивостоке произошел серьезнй инцидент с участием водителя мини-джипа, который преодолел кольцо Терешковой на бочине.

По информации аварийных комиссаров, водитель легкового автомобиля проявил неосторожность, пытаясь выполнить маневр. В результате машина завалилась на бок и пролетела по проезжей части несколько метров. Видео появилось в сети.

Видео: vlad_ork.

Этот рискованный трюк привлек внимание других участников дорожного движения и стал предметом обсуждения в социальных сетях.

«Ему совсем ни себя, ни машину не жалко, что ли?»;
«Это очень опасно, нужно быть осторожнее»;
«Эффектно, будто по картинг-дрому пролетел», — пишут автомобилисты.

Что произошло с водителем после ДТП, неизвестно.

Ранее «Восток-Медиа» писало об автомобиле, который несколько раз перевернулся в результате аварии.

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