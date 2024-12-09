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Posted 9 декабря, 02:53

Published 9 декабря, 02:53

Modified 9 декабря, 02:55

Updated 9 декабря, 02:55

Резонансная история гранаты на Часовитина получила продолжение во Владивостоке

Резонансная история гранаты на Часовитина получила продолжение во Владивостоке

9 декабря 2024, 02:53
Фото: prosecutor_pk.
Сюжет
Суд
Весть о происшествии, в результате которого серьезно пострадал ребенок, всколыхнула Приморье прошлой весной. В прокуратуре поделились новыми данными о громком инциденте.

На скамье подсудимых оказался мужчина, чей племянник спровоцировал детонацию гранаты в дальневосточной столице, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Мужчина хранил дома осколочную гранату, которую нашел и забрал его племянник. В марте 2024 года подросток, находясь в многоэтажном доме на Часовитина, неосторожно обращался с опасным предметом. В результате чего боевой припас сдетонировал. Школьник по сей день проходит лечение и реабилитацию после инцидента.

Дядю пострадавшего признали виновным в незаконном приобретении и хранении взрывчатого устройства, а также в причинении по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека. Теперь фигурант выплатит штраф 50 000 рублей и отправится в исправительную колонию общего режима на шесть лет и восемь месяцев.

«Кроме того, на рассмотрении в суде находится уголовное дело о незаконном приобретении и хранении взрывчатых устройств в отношении самого несовершеннолетнего», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее «Восток-Медиа» публиковало кадры с места инцидента.

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