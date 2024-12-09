Резонансная история гранаты на Часовитина получила продолжение во Владивостоке

Дядю пострадавшего признали виновным в незаконном приобретении и хранении взрывчатого устройства, а также в причинении по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека. Теперь фигурант выплатит штраф 50 000 рублей и отправится в исправительную колонию общего режима на шесть лет и восемь месяцев.