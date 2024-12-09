Резонансная история гранаты на Часовитина получила продолжение во Владивостоке

Posted 9 декабря, 02:53
Published 9 декабря, 02:53
Modified 9 декабря, 02:55
Updated 9 декабря, 02:55
На скамье подсудимых оказался мужчина, чей племянник спровоцировал детонацию гранаты в дальневосточной столице, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Мужчина хранил дома осколочную гранату, которую нашел и забрал его племянник. В марте 2024 года подросток, находясь в многоэтажном доме на Часовитина, неосторожно обращался с опасным предметом. В результате чего боевой припас сдетонировал. Школьник по сей день проходит лечение и реабилитацию после инцидента.
Дядю пострадавшего признали виновным в незаконном приобретении и хранении взрывчатого устройства, а также в причинении по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека. Теперь фигурант выплатит штраф 50 000 рублей и отправится в исправительную колонию общего режима на шесть лет и восемь месяцев.
«Кроме того, на рассмотрении в суде находится уголовное дело о незаконном приобретении и хранении взрывчатых устройств в отношении самого несовершеннолетнего», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.
Ранее «Восток-Медиа» публиковало кадры с места инцидента.