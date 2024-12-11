День зимнего солнцестояния в 2024 году в Приморье: дата, история и традиции

С давних времен люди наблюдали за движением небесных светил, в том числе и за зимним солнцестоянием. Это было время, когда жизнь как бы замирала, ожидая возрождения; тем не менее, сама идея краткости дня несла в себе надежду на возвращение света и тепла. Уже после солнцестояния продолжительность дня начнет понемногу увеличиваться, и к началу января она подрастет на 7 минут.