День зимнего солнцестояния в 2024 году в Приморье: дата, история и традиции

Posted 11 декабря, 05:12
Published 11 декабря, 05:12
Modified 11 декабря, 05:12
Updated 11 декабря, 05:12
Зима в Приморье начинается не только снежными заносами и ледяным ветром, но и особенным астрономическим событием — зимним солнцестоянием. Это явление ежегодно привлекает внимание как ученых, так и обычных обывателей, предлагая удивительное окно в глубины небесной механики, наклона оси Земли и циклы наших времен года. Но кроме своего научного значения, этот день полон мифологии и традиций.
Зимнее солнцестояние знаменует собой момент, когда Солнце занимает самое низкое положение относительно горизонта в Северном полушарии. 21 декабря 2024 года солнечные лучи достигнут своего минимального угла, и день будет самым коротким, а ночь — самой длинной. Это явление возникает из-за наклона оси Земли, который составляет около 23,4° — он и становится причиной изменения продолжительности дня и ночи в течение года.
С давних времен люди наблюдали за движением небесных светил, в том числе и за зимним солнцестоянием. Это было время, когда жизнь как бы замирала, ожидая возрождения; тем не менее, сама идея краткости дня несла в себе надежду на возвращение света и тепла. Уже после солнцестояния продолжительность дня начнет понемногу увеличиваться, и к началу января она подрастет на 7 минут.
Согласно данным астрономов, зимнее солнцестояние в 2024 году произойдёт 21 декабря в 12:20 по московскому времени. В Северном полушарии это событие состоится в 09:20 по UTC.
Календарная зима начинается 1 декабря, тогда как астрономическая зима начинается именно в день зимнего солнцестояния. Длина светового дня в эти даты существенно различается: 1 декабря в Москве световой день составляет 7 часов, 28 минут и 9 секунд, а 22 декабря — всего 7 часов, 0 минут и 16 секунд.
В истинный полдень во время зимнего солнцестояния высота Солнца достигает 11°47'. Истинным полднем считается момент, когда видимый центр солнечного диска пересекает небесный меридиан и находится над южной точкой. Поскольку на Земле существуют разные часовые пояса, истинное полдень отличается от местного времени (12:00).
История празднования зимнего солнцестояния насчитывает многие века. Ещё в древности его отмечали как один из ключевых моментов годового цикла. Официальное признание праздника получило своё начало с римских времён, когда император Юлий Цезарь в 45 году до нашей эры сделал 25 декабря праздничным днём.
Однако постоянное отклонение календарного года от солнечного времени привело к тому, что зимнее солнцестояние в XVI веке сдвинулось на 12 декабря. Для исправления данного несоответствия папа Григорий XIII в 1582 году реформировал календарь, и теперь у нас есть возможность праздновать это событие 22 декабря
Празднование зимнего солнцестояния присуще практически всем культурам мира. В Скандинавии это время известно как Йоль, праздник, который изначально сопровождался жертвоприношениями богам и разжиганием полен. Позднее полено стало символом праздничного десерта — Рождественским поленом.
На Руси этот день имел свои корни в дохристианских обрядах, которые включали разжигание костров и особенные наблюдения за природой. Позже, с приходом христианства, зимнее солнцестояние стало ассоциироваться с днем памяти святого Спиридона, известным как Спиридон-солнцеворот.
Зимнее солнцестояние традиционно сопровождалось множеством примет и обрядов. Например, указывалось, что направление ветра в этот день может предсказывать погодные условия до весеннего равноденствия.
Погода, свет и прирост солнечного дня предрекали будущее: игра солнца сулила ясные дни, а иней на деревьях — теплые Святки. Народные обычаи также включали обряды для улучшения урожая, например, отряхивание снега с яблонь для защиты от вредителей.
В день зимнего солнцестояния существовали различные приметы и запреты. Например, не рекомендуется:
• Ссориться, так как это может привести к трудностям в примирении.
• Обижать других, так как это может обернуться ответной обидой.
• Грустить, иначе весь год может оказаться мрачным.
• Заниматься уборкой, иначе весь год придется трудиться в поте лица.
• Проводить ритуалы, не связанные с праздником.
• Девушкам не следует распускать волосы в этот день, иначе это может негативно сказаться на женском счастье.
День зимнего солнцестояния — это не просто астрономическое событие, а богатое культурное наследие, многовековая связь с природой и историей. Он служит напоминанием о том, как взаимодействие человека с природой может обогатить его жизнь и придать ей смысл.