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Posted 12 декабря, 04:23

Published 12 декабря, 04:23

Modified 12 декабря, 04:25

Updated 12 декабря, 04:25

Взрыв прогремит над Находкой в Приморском крае

Три сигнала и взрыв прогремят над городом: жителям Находки стоит подготовиться

12 декабря 2024, 04:23
Фото: Изображение Midjourney.

Взрыв прогремит над Находкой в Приморском крае

Сюжет
Безопасность
Жителей Находки предупреждают о том, что над городом прогремит взрыв. В пятницу горожанам стоит подготовиться: с 16 до 17 часов будет очень громко.

Взрывные работы пройдут в Находке в пятницу во второй половине дня, сообщает городская администрация.

Как сообщили в АО «Дальтрансвзрыв» в Находке, 13 декабря с 16:00 до 17:00 будут проведены взрывы скважинных зарядов взрывчатых веществ на объекте по расширению базы ОАО «Строитель 43» на 1-й Промышленной, 20.

Радиус опасной зоны составляет 350 метров для людей и 250 метров для зданий и сооружений.

Порядок сигналов, применяемых при взрывных работах, следующий:

  • Первый сигнал — предупредительный (один продолжительный), подается при вводе в опасную зону;
  • Второй сигнал — боевой (два продолжительных), по которому проводится взрыв;
  • Третий сигнал — отбой (три коротких), означает окончание взрывных работ.

Жителей просят соблюдать осторожность и выполнять указания служб безопасности.

Ранее «Восток-Медиа» писало о взрывных работах в Приморье.

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