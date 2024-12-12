Три сигнала и взрыв прогремят над городом: жителям Находки стоит подготовиться

Posted 12 декабря, 04:23
Published 12 декабря, 04:23
Modified 12 декабря, 04:25
Updated 12 декабря, 04:25
Взрывные работы пройдут в Находке в пятницу во второй половине дня, сообщает городская администрация.
Как сообщили в АО «Дальтрансвзрыв» в Находке, 13 декабря с 16:00 до 17:00 будут проведены взрывы скважинных зарядов взрывчатых веществ на объекте по расширению базы ОАО «Строитель 43» на 1-й Промышленной, 20.
Радиус опасной зоны составляет 350 метров для людей и 250 метров для зданий и сооружений.
Порядок сигналов, применяемых при взрывных работах, следующий:
Жителей просят соблюдать осторожность и выполнять указания служб безопасности.
Ранее «Восток-Медиа» писало о взрывных работах в Приморье.