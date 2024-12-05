Выяснились обстоятельства жуткого сентябрьского пожара на рынке в Приморском крае

Posted 5 декабря, 10:20
Published 5 декабря, 10:20
Modified 5 декабря, 10:22
Updated 5 декабря, 10:22
Уссурийская городская прокуратура продолжает контролировать расследование пожара, который произошел 18 сентября на складе в районе «Китайского рынка» на улице Теремецкого.
Пожар охватил площадь около 3 тысяч квадратных метров и привел к трагическим последствиям — в ходе разбора конструкций был обнаружен труп человека.
Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по статье о нарушении требований пожарной безопасности, что повлекло по неосторожности смерть человека.
На месте происшествия работали более 30 сотрудников МЧС и шесть пожарных машин. В ходе тушения пожара также использовался пожарный поезд.
По предварительным данным, территория и здания принадлежат частному предпринимателю. Причины возгорания еще не установлены, продолжаются мероприятия по выяснению всех обстоятельств трагедии, а также установлению личности погибшего.
Прокуратура взяла под контроль ход расследования и назначила проведение необходимых экспертных исследований. Ведомство требует разобраться в причинах, по которым нарушения требований пожарной безопасности остались без внимания.
Также прокуратура намерена установить, почему сигналы о возможных нарушениях не были услышаны ответственными лицами. Расследование продолжается, и его результаты будут обнародованы после завершения всех необходимых процедур.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном пожаре, для тушения которого пригнали поезд.