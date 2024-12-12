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Posted 12 декабря, 01:25

Published 12 декабря, 01:25

Modified 12 декабря, 01:27

Updated 12 декабря, 01:27

Участник СВО получил назначение в аппарате Заксобрания Приморского края

Участник СВО получил назначение в аппарате Заксобрания Приморского края

12 декабря 2024, 01:25
Фото: zspk.gov.ru.
Сюжет
Парламент
Александр Пархоменко возглавит аппарат комитета ЗС ПК по экономической политике и собственности.

До момента ухода добровольцем на спецоперацию Александр Пархоменко был сотрудником аппарата комитета Заксобрания Приморья по экономической политике и собственности. В течение почти всего 2024 года он находился в зоне боевого соприкосновения в составе добровольческого отряда «Тигр». Награжден медалью Министерства обороны Российской Федерации «Участнику специальной военной операции» и медалью Приморского края «Участнику СВО. Отряд „Тигр“.

«Мы не делим мобилизованных, добровольцев, военнослужащих по контракту. Они все — герои, люди, которые действительно сражаются за нашу свободу и независимость. У нас появилась возможность дать карьерный рост такому человеку, и он, безусловно, обладает необходимым образованием и компетенциями. Уверен, что опыт, который он долгие годы нарабатывал и который получил на СВО, будет применен в Законодательном Собрании на самом высоком уровне», — подчеркнул спикер краевого парламента Антон Волошко.

Председатель ЗС ПК добавил, что работать с таким человеком — честь для депутатов.

Александр Пархоменко — уроженец Шкотовского района Приморского края. По образованию — юрист. Говоря о причинах, побудивших его встать в ряды добровольческого батальона «Тигр», скромен:

«Сейчас мне уже трудно говорить о тех эмоциях, которые у меня тогда были. Наверное, это все-таки защита Родины, воспитали меня так. Это было одной из главных причин, почему я отправился на спецоперацию».

Фото: zspk.gov.ru

Комитет по экономической политике и собственности, который возглавляет Джони Авдои, занимается широким спектром вопросов: энергетика, ЖКХ, ТЭК, строительство, транспорт, промышленность, малое и среднее предпринимательство, инвестиционная деятельность и др.

Фото: zspk.gov.ru
«Наш президент Владимир Владимирович Путин и губернатор Приморского края Олег Николаевич Кожемяко неоднократно подчеркивали, что нашим гером СВО надо давать возможность проявить себя на руководящих должностях. И Александр Пархоменко такое желание изъявил — он подал документы для участия в программе „Время героев“, для того, чтобы дополнительно обучаться, развиваться. Мы приняли решение, что Александр Васильевич возглавит аппарат комитета, которым я руковожу в Заксобрании», — отметил «Восток-Медиа» Джони Авдои.
Фото: zspk.gov.ru

Напомним, что программа развития для участников специальной военной операции «Время героев» реализуется по поручению Президента России Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».

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