Участник СВО получил назначение в аппарате Заксобрания Приморского края

До момента ухода добровольцем на спецоперацию Александр Пархоменко был сотрудником аппарата комитета Заксобрания Приморья по экономической политике и собственности. В течение почти всего 2024 года он находился в зоне боевого соприкосновения в составе добровольческого отряда «Тигр». Награжден медалью Министерства обороны Российской Федерации «Участнику специальной военной операции» и медалью Приморского края «Участнику СВО. Отряд „Тигр“.