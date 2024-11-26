СВО волнует всех: Олег Кожемяко озвучил вопрос, который бы он задал Владимиру Путину

Губернатор Приморья спросил бы у президента России об СВО

Сюжет Прямой разговор с Олегом Кожемяко 2024

Во время прямого эфира губернатору Приморья Олегу Кожемяко задали вопрос, о чем бы он спросил президента Путина на его предстоящем прямом включении с жителями России. Глава региона обозначил, что это был бы вопрос о проведении спецоперации.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что жителей региона больше всего волнуют вопросы, связанные со специальной военной операцией. Он подчеркивает достижения мировых договоренностей на российских условиях. Глава региона отметил, что все остальные проблемы, включая развитие бизнеса и высокие ключевые ставки Центробанка, являются второстепенными и решаемыми. «Все остальные вопросы мы можем решать сами. Не сегодня, так завтра. Но главное, что сегодня наши парни там сражаются, отдают свои жизни за Родину. Да, мы выполняем обязательства перед уже нашими регионами, очищаем от нацистов», — сказал Олег Кожемяко. По его словам, Россия открыта к мирным переговорам, но главным приоритетом остается выполнение задач по защите освобожденных территорий. Олег Кожемяко подчеркнул, что окончательные решения по урегулированию конфликта будут приняты верховным главнокомандующим. Напомним, на «Прямой разговор с Олегом Кожемяко» стал уже традиционным форматом главы региона для общения с жителями Приморья. В этот раз поступило более 2,5 тысяч вопросов от приморцев, которые касаются всех сфер жизни региона. Читайте также: Визит главы Приморья в Москву: новая ТОР, мусорная реформа и электрификация региона Олег Кожемяко: Около трех тысяч БПЛА поставил Приморский край в зону СВО «У нас впереди много работы»: Олег Кожемяко прокомментировал слухи о своем «уходе»