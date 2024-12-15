Пенсионер потерял более 3 миллионов рублей из-за мошенников в Находке

Posted 15 декабря, 07:48
Published 15 декабря, 07:48
Modified 15 декабря, 07:48
Updated 15 декабря, 07:48
Мошенники позвонили пенсионеру через мессенджер и предложили бесплатную замену электросчетчика. Они сказали, что срок его эксплуатации заканчивается. Мужчина согласился и установил приложение, которое ему прислали. После этого его телефон начал работать неправильно, и на счетах стали списываться деньги.
«Чтобы сохранить деньги, мне сказали перевести все на 'безопасный счет'», — рассказал потерпевший.
В результате пенсионер взял кредит под залог автомобилей, занял деньги у друзей и перевел их на неизвестные счета.
В итоге он потерял 3 483 000 рублей. Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества.