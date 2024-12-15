Пенсионер потерял более 3 миллионов рублей из-за мошенников в Находке

Мошенники позвонили пенсионеру через мессенджер и предложили бесплатную замену электросчетчика. Они сказали, что срок его эксплуатации заканчивается. Мужчина согласился и установил приложение, которое ему прислали. После этого его телефон начал работать неправильно, и на счетах стали списываться деньги.