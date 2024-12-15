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Posted 15 декабря, 07:48

Published 15 декабря, 07:48

Modified 15 декабря, 07:48

Updated 15 декабря, 07:48

Пенсионер потерял более 3 миллионов рублей из-за мошенников в Находке

Пенсионер потерял более 3 миллионов рублей из-за мошенников в Находке

15 декабря 2024, 07:48
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Уголовное дело
В Находке пенсионер стал жертвой мошенников и перевел им более 3 миллионов рублей. По информации полиции Приморья, злоумышленники обманули мужчину, представившись сотрудниками энергетической компании.

Мошенники позвонили пенсионеру через мессенджер и предложили бесплатную замену электросчетчика. Они сказали, что срок его эксплуатации заканчивается. Мужчина согласился и установил приложение, которое ему прислали. После этого его телефон начал работать неправильно, и на счетах стали списываться деньги.

«Чтобы сохранить деньги, мне сказали перевести все на 'безопасный счет'», — рассказал потерпевший.

В результате пенсионер взял кредит под залог автомобилей, занял деньги у друзей и перевел их на неизвестные счета.

В итоге он потерял 3 483 000 рублей. Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества.

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