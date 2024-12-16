Новый год к нам мчится: елки постепенно заполоняют Владивосток — видео

Posted 16 декабря, 10:17
Published 16 декабря, 10:17
Modified 16 декабря, 11:30
Updated 16 декабря, 11:30
До Нового года осталось всего 15 дней, напоминают жителям Владивостока не только календари, но уже и улицы. Многие заведения украшают свои витрины и пространство за их пределами к празднику.
Несмотря на то, что цели корыстные — праздничное настроение должно заманить прохожего в заведение — результат греет душу. Невероятно уютные украшения дарят ощущение спокойствия даже на улицах шумного города.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какие елки предлагают купить жителям Владивостока.