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Posted 16 декабря, 10:17

Published 16 декабря, 10:17

Modified 16 декабря, 11:30

Updated 16 декабря, 11:30

Очередную новогоднюю елочку заметили в центре Владивостока

Новый год к нам мчится: елки постепенно заполоняют Владивосток — видео

16 декабря 2024, 10:17
Фото: 1MI.

Очередную новогоднюю елочку заметили в центре Владивостока

Сюжет
Новый год
Новогодних елок во Владивостоке становится все больше. Очередную зимнюю красавицу заметили в центре города.

До Нового года осталось всего 15 дней, напоминают жителям Владивостока не только календари, но уже и улицы. Многие заведения украшают свои витрины и пространство за их пределами к празднику.

Видео: vostokmedia.com.

Несмотря на то, что цели корыстные — праздничное настроение должно заманить прохожего в заведение — результат греет душу. Невероятно уютные украшения дарят ощущение спокойствия даже на улицах шумного города.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какие елки предлагают купить жителям Владивостока.

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