Бюджет Приморского края на 2025 год утвержден Заксобранием — Антон Волошко

Posted 18 декабря, 02:33
Published 18 декабря, 02:33
Modified 18 декабря, 02:35
Updated 18 декабря, 02:35
С учетом внесенных изменений общий объем доходов региона запланирован в размере 235 млрд рублей, расходов — 261,6 млрд рублей. Дефицит не изменился: он составит 26,6 млрд рублей и будет покрыт за счет бюджетных и коммерческих кредитов.
«Принятие бюджета на следующий год — безусловно, основной вопрос этой сессии. Ко второму чтению в проекте главного финансового документа края произошли значительные корректировки: он увеличен более чем на 8 млрд рублей за счет трансфертов из федерального бюджета. Рост ассигнований отмечен практически по всем отраслям. Бюджет также отражает социальные обязательства региона, которые, можно абсолютно точно сказать, будут выполнены. Предусмотрена в нем помощь тем муниципалитетам, которые в этом нуждаются. В целом, работа над бюджетом следующего года завершена. В будущем он будет корректироваться исходя из складывающейся ситуации, ведь это живой документ, над которым мы как законодатели региона работаем в конструктивном диалоге с губернатором и председателем правительства Приморского края», — сообщил председатель Законодательного Собрания края Антон Волошко.
В соответствии с принятым законом «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» в следующем году Приморье дополнительно получит 7,8 млрд рублей целевых средств. Из них 1,3 млрд рублей пойдет на строительство школ и детских садов, 1 млрд рублей — на создание комфортной городской среды, 259,5 млн — на оснащение перинатальных центров медицинскими изделиями. Увеличены трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (484,3 млн рублей), погашение части ипотечного займа семьям с детьми (311 млн рублей), реализацию мероприятий в сфере занятости (231,8 млн рублей). Также добавлены средства на модернизацию коммунальной инфраструктуры (466,1 млн) и ремонт дорог (368,2 млн).
Целевые поступления на финансирование мероприятий, включенных в планы социального развития центров экономического роста в регионах Дальнего Востока, увеличены на 1,9 млрд рублей. В том числе будут выделены средства на создание инновационного научно-технологического центра на острове Русском, на создание и эксплуатацию парка «Минный городок» во Владивостоке, а также на обустройство туристических троп «Бухта Прозрачная — бухта Отрада — бухта Козино» в Находкинском городском округе и «Трансроссийский веломаршрут Санкт-Петербург — Владивосток. Русская велотропа» в краевом центре.
Кроме того, из федерального бюджета выделены дотации на частичную компенсацию расходов на оплату труда работников бюджетной сферы (322,5 млн рублей) и ЗАТО Фокино (151,1 млн рублей).
Также ко второму чтению произошло перераспределение собственных средств краевого бюджета. В результате на 430 млн рублей выросли расходы на подготовку профессиональных спортивных команд, на 237 млн рублей — на развитие туризма, в том числе на обустройство туристских троп в Ботаническом саду, на 215 млн рублей — на поддержку культуры, 80 млн рублей — на модернизацию школьных систем образования, 89 млн рублей — на создание энергетической инфраструктуры в Находкинском городском округе.
В рамках адресной инвестиционной программы увеличено финансирование по объектам здравоохранения, физкультуры и спорта, транспортного комплекса, энергетики и газоснабжения, а также на приобретение жилья для переселения граждан из ветхих домов. Всего ко второму чтению за счет краевых средств инвестиционные расходы края в 2025 году выросли на 2,4 млрд рублей, федеральных — на 4,4 млрд рублей.
Как сообщил председатель комитета по бюджетно-налоговой политике Галуст Ахоян, ко второму чтению проекта бюджета на 2025–2027 годы поступило 39 поправок.
«Почти по всем разделам бюджетных расходов произошли изменения. Финансирование жилищно-коммунального хозяйства увеличено на 2,7 млрд рублей, образования — на 5,4 млрд, здравоохранения — на 1,9 млрд рублей, физкультуры и спорта — 656 млн рублей, культуры — на 278 млн рублей. Особо хочу отметить, что в поправках учтены предложения социального комитета в части увеличения расходов на меры социальной поддержки медицинским работникам и онкобольным, которые приезжают на обследование в учреждения здравоохранения края. Первым будут компенсироваться расходы за найм жилья, вторым — за проживание в гостиницах. Также по предложению депутатов предусмотрены средства на капитальный ремонт общежития Дальнегорского индустриально-технологического колледжа. К сожалению, объем средств не позволяет учесть все предложения. Тем не менее, на мой взгляд, в бюджет внесены самые актуальные первоочередные инициативы. А те поправки, которые сейчас не вошли в финансовый документ, могут быть реализованы в течение следующего года по мере наполнения доходной части бюджета при его корректировках», — отметил Галуст Ахоян.
По итогам голосования проект закона «О краевом бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» принят большинством голосов.