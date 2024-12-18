Бюджет Приморского края на 2025 год утвержден Заксобранием — Антон Волошко

В соответствии с принятым законом «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» в следующем году Приморье дополнительно получит 7,8 млрд рублей целевых средств. Из них 1,3 млрд рублей пойдет на строительство школ и детских садов, 1 млрд рублей — на создание комфортной городской среды, 259,5 млн — на оснащение перинатальных центров медицинскими изделиями. Увеличены трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (484,3 млн рублей), погашение части ипотечного займа семьям с детьми (311 млн рублей), реализацию мероприятий в сфере занятости (231,8 млн рублей). Также добавлены средства на модернизацию коммунальной инфраструктуры (466,1 млн) и ремонт дорог (368,2 млн).