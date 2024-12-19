Posted 19 декабря, 09:57
Published 19 декабря, 09:57
Modified 19 декабря, 09:59
Updated 19 декабря, 09:59
В ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин уделил особое внимание приморским бойцам, сражающимся на передовой. Он показал копию боевого знамени 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, отметив, что оно символизирует мужество и героизм всех российских солдат, находящихся в боевых условиях.
«Ситуация меняется кардинально, движение идет по всей линии фронта, каждый день, прямо сейчас идут бои», — заявил Путин, подчеркивая динамичность развития событий. Эксперты также отмечают, что бойцы из Приморья неизменно действуют на самых трудных участках с начала спецоперации.
Региональные власти во главе с губернатором Олегом Кожемяко активно поддерживают военных, отправляя на фронт оборудование и снаряжение. Благодаря усилиям Приморья были реализованы инициативы в социальной защите участников CBO и их семей, что стало примером для других регионов.
Приморский край продолжает оставаться надежным тылом для российских бойцов. Поддержка, которую оказывают региональные власти и лично губернатор Олег Кожемяко, обеспечивает приморским бойцам необходимые ресурсы для успешного выполнения боевых задач. Эти усилия не остаются незамеченными и служат важным вкладом в поддержание боевого духа и успешной защиты страны. Президент выразил надежду на скорое возвращение бойцов домой и заверил в дальнейшем внимании к их нуждам.