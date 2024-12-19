Путин подчеркнул отвагу приморских бойцов, которые участвуют в освобождении Курска

Приморский край продолжает оставаться надежным тылом для российских бойцов. Поддержка, которую оказывают региональные власти и лично губернатор Олег Кожемяко, обеспечивает приморским бойцам необходимые ресурсы для успешного выполнения боевых задач. Эти усилия не остаются незамеченными и служат важным вкладом в поддержание боевого духа и успешной защиты страны. Президент выразил надежду на скорое возвращение бойцов домой и заверил в дальнейшем внимании к их нуждам.