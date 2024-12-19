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Posted 19 декабря, 09:57

Published 19 декабря, 09:57

Modified 19 декабря, 09:59

Updated 19 декабря, 09:59

Путин подчеркнул отвагу приморских бойцов, которые участвуют в освобождении Курска

Путин подчеркнул отвагу приморских бойцов, которые участвуют в освобождении Курска

19 декабря 2024, 09:57
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Прямая Линия с Владимиром Путиным 2024
Президент Владимир Путин подчеркнул отвагу приморских бойцов, которые активно участвуют в освобождении Курской области. В своем обращении он продемонстрировал копию боевого знамени 155-й бригады морской пехоты, базирующейся во Владивостоке.

В ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин уделил особое внимание приморским бойцам, сражающимся на передовой. Он показал копию боевого знамени 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, отметив, что оно символизирует мужество и героизм всех российских солдат, находящихся в боевых условиях.

«Ситуация меняется кардинально, движение идет по всей линии фронта, каждый день, прямо сейчас идут бои», — заявил Путин, подчеркивая динамичность развития событий. Эксперты также отмечают, что бойцы из Приморья неизменно действуют на самых трудных участках с начала спецоперации.

Региональные власти во главе с губернатором Олегом Кожемяко активно поддерживают военных, отправляя на фронт оборудование и снаряжение. Благодаря усилиям Приморья были реализованы инициативы в социальной защите участников CBO и их семей, что стало примером для других регионов.

Приморский край продолжает оставаться надежным тылом для российских бойцов. Поддержка, которую оказывают региональные власти и лично губернатор Олег Кожемяко, обеспечивает приморским бойцам необходимые ресурсы для успешного выполнения боевых задач. Эти усилия не остаются незамеченными и служат важным вкладом в поддержание боевого духа и успешной защиты страны. Президент выразил надежду на скорое возвращение бойцов домой и заверил в дальнейшем внимании к их нуждам.

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