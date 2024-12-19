Рекордные показатели: школьники Владивостока поучаствовали во Всероссийской олимпиаде

Стоит отметить, что муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников начался 16 сентября. Обычно олимпиада охватывает 24 предмета. Каждый год в этой интеллектуальной битве участвуют более 6,5 миллиона школьников по всей стране. Соревнование проходит в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Участвовать в школьном этапе могут ученики, начиная с пятого класса. Муниципальный этап предназначен для детей с 7 по 11 классы, а в региональном и заключительном проходит состязания между ребятами из 9-11 классов.