Рекордные показатели: школьники Владивостока поучаствовали во Всероссийской олимпиаде

Posted 18 декабря, 23:50
Published 18 декабря, 23:50
Modified 18 декабря, 23:52
Updated 18 декабря, 23:52
В управлении по работе с муниципальными образовательными учреждениями Владивостока поделились результатами первого этапа ежегодной Всероссийской олимпиады школьников. В 2024 году в состязании проверили свои возможности 49 437 учеников. Такой показатель абсолютный рекорд на сегодняшний день. К слову, на городской этап вышли почти 2 866 участников, отметили в мэрии Владивостока.
По словам учителей, самыми активными ребятами стали пятиклассники: 8 745 пятиклашек. Следом за ними — восьмиклассники (8 071 участник) и девятиклассники (8 043 участника).
Наиболее востребованным предметом среди детей оказалась математика, в которой участвовали 9 277 школьников с 4 по 10 классы. На втором месте расположился русский язык с 7 689 конкурсантами, а третье место занял английский язык, в олимпиаде по которому участвовали 5 644 ученика.
Стоит отметить, что муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников начался 16 сентября. Обычно олимпиада охватывает 24 предмета. Каждый год в этой интеллектуальной битве участвуют более 6,5 миллиона школьников по всей стране. Соревнование проходит в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Участвовать в школьном этапе могут ученики, начиная с пятого класса. Муниципальный этап предназначен для детей с 7 по 11 классы, а в региональном и заключительном проходит состязания между ребятами из 9-11 классов.