С детьми вход разрешён: первый семейный МФЦ открылся в Приморье

В чем же принципиальная разница между обычным МФЦ и семейным? Главный специалист первого семейного центра в Приморье Екатерина Казак ответила на весьма актуальный вопрос: «Вы в обычный МФЦ не придёте со слезами, там нужна конкретика». В уникальном центре не только помогут, но и успокоят, а также постараются поднять настроение.