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Posted 19 декабря, 07:04

Published 19 декабря, 07:04

Modified 19 декабря, 07:06

Updated 19 декабря, 07:06

С детьми вход разрешён: первый семейный МФЦ открылся в Приморье

С детьми вход разрешён: первый семейный МФЦ открылся в Приморье

19 декабря 2024, 07:04
Фото: VoloshkoAnton.
Сюжет
Семья
Председатель Заксобрания Приморского края Антон Волошко и глава региона Олег Кожемяко побывали на открытии уникального многофункционального центра во Владивостоке. В чем же принципиальное отличие СМФЦ? — узнаете в материале.

Председатель Законодательного Собрания Приморского края Антон Волошко побывал на открытии первого семейного МФЦ (далее СМФЦ) в дальневосточной столице на Сипягина 15. Такие центры откроются в Арсеньеве, Артеме, Уссурийске и Лесозаводске. Более того, появление многофункциональных центров планируется во всех муниципалитетах региона.

Фото: VoloshkoAnton

В чем же принципиальная разница между обычным МФЦ и семейным? Главный специалист первого семейного центра в Приморье Екатерина Казак ответила на весьма актуальный вопрос: «Вы в обычный МФЦ не придёте со слезами, там нужна конкретика». В уникальном центре не только помогут, но и успокоят, а также постараются поднять настроение.

Фото: VoloshkoAnton

Данный филиал будет работать не с детьми или родителями, а с целой семьей. Здесь приморцы смогут обсудить обучение детей, адаптацию и реабилитацию ребят с особенностями здоровья, жилищные вопросы и кадровые вопросы родителей. В СМФЦ трудятся не только профильные специалисты, — социальные работники и юристы, — но и квалифицированные психологи, подчеркнул Антон Волошко.

Фото: VoloshkoAnton

Стоит отметить, на открытии центра присутствовал губернатор Приморья Олег Кожемяко. Глава региона отметил, что на сегодняшний день в крае успешно реализуются 33 программы социального благополучия. Власти оказывают поддержку 103 000 семей.

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