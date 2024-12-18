vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 18 декабря, 10:09

Published 18 декабря, 10:09

Modified 18 декабря, 17:54

Updated 18 декабря, 17:54

Многодетная мать из Приморья потребовала увеличить жилищный сертификат на 6 миллионов

Многодетная мать из Приморья потребовала увеличить жилищный сертификат на 6 миллионов

18 декабря 2024, 10:09
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Суд
Министерство труда Приморского края прокомментировало ситуацию с многодетной семьей, потребовавшей увеличить сумму свидетельства на приобретение жилья.

В министерстве труда и социальной политики Приморского края прокомментировали ситуацию, связанную с обращением многодетной мамы из Приморья. В 2021 году она обратилась за получением сертификата на жилье в администрацию Лесозаводского городского округа, но не реализовала его. В 2024 году семья сменила место жительства на Владивосток и подала иск с требованием увеличить размер свидетельства с 10 до 16 миллионов рублей, ссылаясь на стоимость жилья в новом городе.

Однако Ленинским районным судом Владивостока и апелляционным определением Приморского краевого суда было принято отрицательное решение о перерасчете размера свидетельства. Судебные органы инициировали проверку факта постоянного проживания семьи в Владивостоке, но подтверждения этому не было получено. Ребенок-инвалид продолжает посещать дневной стационар в Лесозаводске, что указывает на фактическое проживание семьи в этом городе.

На сегодняшний день женщине выдано свидетельство на выплату в размере 10 миллионов рублей, которое до сих пор не реализовано. Министерство труда Приморья продолжает мониторинг ситуации и готово оказать необходимую помощь в рамках действующего законодательства. С момента реализации соответствующего закона заявления на денежную выплату подали 558 семей, обеспечено 458, а 94 семьи реализуют свое право в 2025 году.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что детей-сирот обеспечивают жильём во Владивостоке.

Взял свидетельство — купил квартиру: детей-сирот во Владивостоке обеспечивают жильём
Узнать подробнее
Читайте также:
Застройщика будут судить из-за ржавой воды в новостройке в ПриморьеВ Приморье вынесли приговор матери, которая случайно утопила грудную дочь в ваннеЦелый чемодан наркотиков: иностранец на самолете провез 3 кг запрещенки в Приморье
#Новости#Общество#Владивосток#Суд#Социальная помощь#Приморский край#Лесозаводск#Приморье#Многодетная семья
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика