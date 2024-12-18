Многодетная мать из Приморья потребовала увеличить жилищный сертификат на 6 миллионов

Posted 18 декабря, 10:09
Published 18 декабря, 10:09
Modified 18 декабря, 17:54
Updated 18 декабря, 17:54
В министерстве труда и социальной политики Приморского края прокомментировали ситуацию, связанную с обращением многодетной мамы из Приморья. В 2021 году она обратилась за получением сертификата на жилье в администрацию Лесозаводского городского округа, но не реализовала его. В 2024 году семья сменила место жительства на Владивосток и подала иск с требованием увеличить размер свидетельства с 10 до 16 миллионов рублей, ссылаясь на стоимость жилья в новом городе.
Однако Ленинским районным судом Владивостока и апелляционным определением Приморского краевого суда было принято отрицательное решение о перерасчете размера свидетельства. Судебные органы инициировали проверку факта постоянного проживания семьи в Владивостоке, но подтверждения этому не было получено. Ребенок-инвалид продолжает посещать дневной стационар в Лесозаводске, что указывает на фактическое проживание семьи в этом городе.
На сегодняшний день женщине выдано свидетельство на выплату в размере 10 миллионов рублей, которое до сих пор не реализовано. Министерство труда Приморья продолжает мониторинг ситуации и готово оказать необходимую помощь в рамках действующего законодательства. С момента реализации соответствующего закона заявления на денежную выплату подали 558 семей, обеспечено 458, а 94 семьи реализуют свое право в 2025 году.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что детей-сирот обеспечивают жильём во Владивостоке.