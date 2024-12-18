Многодетная мать из Приморья потребовала увеличить жилищный сертификат на 6 миллионов

В министерстве труда и социальной политики Приморского края прокомментировали ситуацию, связанную с обращением многодетной мамы из Приморья. В 2021 году она обратилась за получением сертификата на жилье в администрацию Лесозаводского городского округа, но не реализовала его. В 2024 году семья сменила место жительства на Владивосток и подала иск с требованием увеличить размер свидетельства с 10 до 16 миллионов рублей, ссылаясь на стоимость жилья в новом городе.