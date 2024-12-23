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Posted 23 декабря, 09:57

Published 23 декабря, 09:57

Modified 23 декабря, 09:59

Updated 23 декабря, 09:59

Морозы и ветер: чего ждать от погоды в Приморье завтра, рассказали синоптики

Морозы и ветер: чего ждать от погоды в Приморье завтра, рассказали синоптики

23 декабря 2024, 09:57
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Погода
Морозная погода с ветром ожидается в Приморье. При этом в крае будет без осадков.

24 декабря в Приморье ожидается холодная погода с умеренным северо-западным ветром. Атмосферное давление будет повышенным, существенных осадков не прогнозируется.

Во Владивостоке ночью будет -12…-14°C, днем -4…-6°C.

В Уссурийске ночью ожидаются -18…-20°C, днем -2…-4°C.

В Находкае ночью будет -11…-13°C, днем -3…-5°C.

Синоптики отмечают переменную облачность и отсутствие осадков во всех населенных пунктах.

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