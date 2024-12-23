Морозы и ветер: чего ждать от погоды в Приморье завтра, рассказали синоптики

Posted 23 декабря, 09:57
Published 23 декабря, 09:57
Modified 23 декабря, 09:59
Updated 23 декабря, 09:59
24 декабря в Приморье ожидается холодная погода с умеренным северо-западным ветром. Атмосферное давление будет повышенным, существенных осадков не прогнозируется.
Во Владивостоке ночью будет -12…-14°C, днем -4…-6°C.
В Уссурийске ночью ожидаются -18…-20°C, днем -2…-4°C.
В Находкае ночью будет -11…-13°C, днем -3…-5°C.
Синоптики отмечают переменную облачность и отсутствие осадков во всех населенных пунктах.