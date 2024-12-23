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Posted 22 декабря, 23:51

Published 22 декабря, 23:51

Modified 22 декабря, 23:53

Updated 22 декабря, 23:53

Легкий снежок выпал во Владивостоке

Пока все спали: природа подарила «щепотку» радости жителям Владивостока — видео

22 декабря 2024, 23:51
Фото: vostokmedia.com.

Легкий снежок выпал во Владивостоке

Сюжет
Зима
Утро во Владивостоке порадовало некоторых приморцев. Ведь долгожданные снежинки наведались в город.

В дальневосточной столице утро началось с неожиданной, но весьма мелкой приятности. Автомобилистка заметила машину, которая будто было покрыта снегом. Девушка не исключает, что это всего лишь морозные узоры, нещадно уничтоженные щеткой или дворником.

«Но внешне больше походило на снег», — заявила горожанка.

Более того, всего лишь один автомобиль выделялся из общего потока. Возможно, слабые осадки прошли в некоторых районах.

Видео: vostokmedia.com.

К слову, добравшись из пригорода в центр Владивостока, девушка заметила, что тротуары слегка побелели. Судя по всему, «щепотка» зимних осадков все же долетела до краевой столицы.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что минувшее воскресенье оказалось жутко холодным во Владивостоке. Наверняка многие жители муниципалитета успели почувствовать морозное дыхание декабря.

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