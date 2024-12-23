Пока все спали: природа подарила «щепотку» радости жителям Владивостока — видео

Posted 22 декабря, 23:51
Published 22 декабря, 23:51
Modified 22 декабря, 23:53
Updated 22 декабря, 23:53
В дальневосточной столице утро началось с неожиданной, но весьма мелкой приятности. Автомобилистка заметила машину, которая будто было покрыта снегом. Девушка не исключает, что это всего лишь морозные узоры, нещадно уничтоженные щеткой или дворником.
«Но внешне больше походило на снег», — заявила горожанка.
Более того, всего лишь один автомобиль выделялся из общего потока. Возможно, слабые осадки прошли в некоторых районах.
К слову, добравшись из пригорода в центр Владивостока, девушка заметила, что тротуары слегка побелели. Судя по всему, «щепотка» зимних осадков все же долетела до краевой столицы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что минувшее воскресенье оказалось жутко холодным во Владивостоке. Наверняка многие жители муниципалитета успели почувствовать морозное дыхание декабря.