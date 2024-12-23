Пока все спали: природа подарила «щепотку» радости жителям Владивостока — видео

В дальневосточной столице утро началось с неожиданной, но весьма мелкой приятности. Автомобилистка заметила машину, которая будто было покрыта снегом. Девушка не исключает, что это всего лишь морозные узоры, нещадно уничтоженные щеткой или дворником.