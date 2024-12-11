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Posted 11 декабря, 02:32

Published 11 декабря, 02:32

Modified 11 декабря, 02:34

Updated 11 декабря, 02:34

Жуткие морозы и снегопад ожидаются в Приморском крае

Холодное дыхание зимы: суровые морозы ниже -30°С ударят по Приморью

11 декабря 2024, 02:32
Фото: 1MI.

Жуткие морозы и снегопад ожидаются в Приморском крае

Сюжет
Погода
Зима в Приморском крае показывает переменчивый характер. Абсолютно разная синоптическая обстановка ожидается и в ближайшие выходные, сообщает «Примгидромет».

В субботу, 14 декабря, мощный антициклон принесет зимние холода. Ночью столбики термометров упадут до -33 °С. Только на побережье ожидается не такой жгучий мороз, — -11 — -16 °С. Днем на севере воздух прогреется до -10 °С, а в остальных районах будет колебаться от -2 до -9 °С.

В воскресенье морозы ослабят хватку на 1 — 5 градусов, но днем будет прохладнее, чем в субботу. Также в регионе пройдут умеренные осадки в виде снега.

Во Владивостоке выходные начнутся с солнечной погоды и зимнего мороза. Ночные температуры — -9 — -12 °С, дневные -3 — -6 °С. В воскресенье прогнозируется более теплая ночь и понижение максимальных температур. Также в дальневосточной столице задует северо-западный ветер.

Ранее «Восток-Медиа» писало о «расшифровке» послания синоптиков, которое поведало приморцам о декабрьской погоде.

«Тайное послание» о погоде в декабре расшифровали в Приморье
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