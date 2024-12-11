Холодное дыхание зимы: суровые морозы ниже -30°С ударят по Приморью

В субботу, 14 декабря, мощный антициклон принесет зимние холода. Ночью столбики термометров упадут до -33 °С. Только на побережье ожидается не такой жгучий мороз, — -11 — -16 °С. Днем на севере воздух прогреется до -10 °С, а в остальных районах будет колебаться от -2 до -9 °С.