Холодное дыхание зимы: суровые морозы ниже -30°С ударят по Приморью

Posted 11 декабря, 02:32
Published 11 декабря, 02:32
Modified 11 декабря, 02:34
Updated 11 декабря, 02:34
В субботу, 14 декабря, мощный антициклон принесет зимние холода. Ночью столбики термометров упадут до -33 °С. Только на побережье ожидается не такой жгучий мороз, — -11 — -16 °С. Днем на севере воздух прогреется до -10 °С, а в остальных районах будет колебаться от -2 до -9 °С.
В воскресенье морозы ослабят хватку на 1 — 5 градусов, но днем будет прохладнее, чем в субботу. Также в регионе пройдут умеренные осадки в виде снега.
Во Владивостоке выходные начнутся с солнечной погоды и зимнего мороза. Ночные температуры — -9 — -12 °С, дневные -3 — -6 °С. В воскресенье прогнозируется более теплая ночь и понижение максимальных температур. Также в дальневосточной столице задует северо-западный ветер.
Ранее «Восток-Медиа» писало о «расшифровке» послания синоптиков, которое поведало приморцам о декабрьской погоде.