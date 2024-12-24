Пик морозов позади: долгожданное потепление придет в Приморье

Posted 24 декабря, 01:43
Published 24 декабря, 01:43
Modified 24 декабря, 01:45
Updated 24 декабря, 01:45
24 декабря 2024 года в Приморье ожидаются изменения погоды, один из центров антициклона начинает смещаться на восток.
Пик морозов уже позади, и осадков не предвидится. Ветер во многих районах ослабеет, хотя на востоке края, особенно в Дальнегорске и Тернейском районе, ожидается его усиление.
С уходом антициклона в регионе может временно ухудшиться погода: с 25 по 27 декабря местами пройдет снег. Ранее предполагалось, что снегопад пройдет с 26 по 28 декабря.
Важно отметить, что 31 декабря и 1 января есть вероятность ухудшения погоды и осадков.
Метеорологи рекомендуют следить за обновлениями прогноза и быть готовыми к изменениям. Приморцы могут ожидать более теплую погоду в ближайшие дни, но стоит быть внимательными из-за возможных метелей и снегопадов в праздничные дни.
Ранее «Восток-Медиа» писало об оттепели в Приморском крае.