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Posted 24 декабря, 01:43

Published 24 декабря, 01:43

Modified 24 декабря, 01:45

Updated 24 декабря, 01:45

Заметно теплее станет в Приморском крае

Пик морозов позади: долгожданное потепление придет в Приморье

24 декабря 2024, 01:43
Фото: Изображение Midjourney.

Заметно теплее станет в Приморском крае

Сюжет
Погода
В ближайшее время в Приморье наконец потеплеет. С 25 по 27 декабря регион столкнется с осадками в виде снега.

24 декабря 2024 года в Приморье ожидаются изменения погоды, один из центров антициклона начинает смещаться на восток.

Пик морозов уже позади, и осадков не предвидится. Ветер во многих районах ослабеет, хотя на востоке края, особенно в Дальнегорске и Тернейском районе, ожидается его усиление.

С уходом антициклона в регионе может временно ухудшиться погода: с 25 по 27 декабря местами пройдет снег. Ранее предполагалось, что снегопад пройдет с 26 по 28 декабря.

Важно отметить, что 31 декабря и 1 января есть вероятность ухудшения погоды и осадков.

Метеорологи рекомендуют следить за обновлениями прогноза и быть готовыми к изменениям. Приморцы могут ожидать более теплую погоду в ближайшие дни, но стоит быть внимательными из-за возможных метелей и снегопадов в праздничные дни.

Ранее «Восток-Медиа» писало об оттепели в Приморском крае.

-36°C, снег и оттепель: весеннее тепло порадует жителей Приморья после осадков
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#Новости#Общество#Погода#Снег#Ветер#Приморский край#Приморье#Морозы#Антициклон#Оттепель#Метеорологи
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