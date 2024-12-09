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Posted 9 декабря, 09:31

Published 9 декабря, 09:31

Modified 9 декабря, 09:33

Updated 9 декабря, 09:33

Похолодание, сильный ветер и снег ждут в Приморском крае

Утепляемся: снег, мороз и ветер придут в Приморье

9 декабря 2024, 09:31
Фото: Изображение Midjourney.

Похолодание, сильный ветер и снег ждут в Приморском крае

Сюжет
Погода
Похолодание до -29 ждет жителей Приморского края. В некоторых районах пройдет небольшой снег. Ветер с порывами до сильного скрасит морозные дни.

10 декабря ночью в Приморье преимущественно без осадков, днем в центральных районах возможен небольшой снег. Ветер северо-западный, умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха ночью колеблется от -6 до -29°C, а днем ожидается от -10 до +1°C.

Во Владивостоке прогнозируется небольшая облачность без осадков. Ночные температуры составят -7…-9°C, а днем они поднимутся до 0…-2°C.

В Уссурийске также без осадков, ночью температура будет -13…-15°C, а днем — 0…-2°C.

Находка покажет аналогичную картину: ночью -6…-8°C, днем 0…+2°C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о сильном похолодании в Приморском крае.

После метели околеем: странное тепло сменится аномальными морозами в Приморье
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