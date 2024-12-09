Утепляемся: снег, мороз и ветер придут в Приморье

10 декабря ночью в Приморье преимущественно без осадков, днем в центральных районах возможен небольшой снег. Ветер северо-западный, умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха ночью колеблется от -6 до -29°C, а днем ожидается от -10 до +1°C.