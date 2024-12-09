Утепляемся: снег, мороз и ветер придут в Приморье

Posted 9 декабря, 09:31
Published 9 декабря, 09:31
Modified 9 декабря, 09:33
Updated 9 декабря, 09:33
10 декабря ночью в Приморье преимущественно без осадков, днем в центральных районах возможен небольшой снег. Ветер северо-западный, умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха ночью колеблется от -6 до -29°C, а днем ожидается от -10 до +1°C.
Во Владивостоке прогнозируется небольшая облачность без осадков. Ночные температуры составят -7…-9°C, а днем они поднимутся до 0…-2°C.
В Уссурийске также без осадков, ночью температура будет -13…-15°C, а днем — 0…-2°C.
Находка покажет аналогичную картину: ночью -6…-8°C, днем 0…+2°C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о сильном похолодании в Приморском крае.