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Posted 25 декабря, 08:41

Published 25 декабря, 08:41

Modified 25 декабря, 09:02

Updated 25 декабря, 09:02

Поля загорелись в Шкотовском районе Приморья

Поля горят среди зимы: пожар разбушевался в Шкотовском районе Приморья — видео

25 декабря 2024, 08:41
Фото: Изображение Midjourney.

Поля загорелись в Шкотовском районе Приморья

Сюжет
Потепление
Мощный пожар бушует в Шкотовском районе. По словам очевидцев, поля полыхают на большой площади.

В Шкотовском районе, недалеко от села Романовка, произошло масштабное возгорание. Горят сухие поля. Огромная площадь земли окутана пламенем.

Видео: vostokmedia.com.

Очевидцы предположили, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем во время отдыха на природе. Не исключено также, что причина в резком потеплении.

Ситуация осложняется ветром, который раздувает пламя.

Информации о пострадавших нет.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае неожиданно сильно потеплело.

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