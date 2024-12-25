Поля горят среди зимы: пожар разбушевался в Шкотовском районе Приморья — видео

Posted 25 декабря, 08:41
Published 25 декабря, 08:41
Modified 25 декабря, 09:02
Updated 25 декабря, 09:02
В Шкотовском районе, недалеко от села Романовка, произошло масштабное возгорание. Горят сухие поля. Огромная площадь земли окутана пламенем.
Очевидцы предположили, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем во время отдыха на природе. Не исключено также, что причина в резком потеплении.
Ситуация осложняется ветром, который раздувает пламя.
Информации о пострадавших нет.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае неожиданно сильно потеплело.