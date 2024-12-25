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Posted 25 декабря, 05:44

Published 25 декабря, 05:44

Modified 25 декабря, 06:41

Updated 25 декабря, 06:41

Туман затянул Владивосток из-за оттепели в Приморье

Над городом туман, солнце жарит как летом: неожиданно сильно потеплело в Приморье

25 декабря 2024, 05:44
Фото: vostokmedia.com.

Туман затянул Владивосток из-за оттепели в Приморье

Сюжет
Новый год
Потепление и туман окутали Владивосток 25 декабря. Горожане в шоке: ещё пару дней назад ночью было -15°С.

25 декабря во Владивостоке наблюдается значительное потепление, которое стало приятным сюрпризом для горожан в преддверии Нового года. Температура воздуха поднялась до +1°C, что на 3-4 градуса выше средних значений для этого времени года.

Однако теплые дни принесли с собой и густой туман, который окутал город с раннего утра.

Фото: vostokmedia.com

В разных районах за окном все будто в молочной пене. Видимость явно хуже обычного. На смог при этом не похоже: никакого запаха нет.

Фото: vostokmedia.com

Сквозь дымку пробиваются лучи солнца:

«Солнце жарит как летом — в машине окно открыла, думала, лицо обгорит», — рассказала автомобилистка из Владивостока.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как потепление сыграло злую шутку с любителями зимней рыбалки в Приморье.

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