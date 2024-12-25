Над городом туман, солнце жарит как летом: неожиданно сильно потеплело в Приморье

Posted 25 декабря, 05:44
Published 25 декабря, 05:44
Modified 25 декабря, 06:41
Updated 25 декабря, 06:41
25 декабря во Владивостоке наблюдается значительное потепление, которое стало приятным сюрпризом для горожан в преддверии Нового года. Температура воздуха поднялась до +1°C, что на 3-4 градуса выше средних значений для этого времени года.
Однако теплые дни принесли с собой и густой туман, который окутал город с раннего утра.
В разных районах за окном все будто в молочной пене. Видимость явно хуже обычного. На смог при этом не похоже: никакого запаха нет.
Сквозь дымку пробиваются лучи солнца:
«Солнце жарит как летом — в машине окно открыла, думала, лицо обгорит», — рассказала автомобилистка из Владивостока.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как потепление сыграло злую шутку с любителями зимней рыбалки в Приморье.