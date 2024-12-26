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Posted 25 декабря, 23:01

Published 25 декабря, 23:01

Modified 25 декабря, 23:01

Updated 25 декабря, 23:01

Сельское хозяйство у нас в крови: как житель Бразилии осваивает земли в Приморье

Сельское хозяйство у нас в крови: как житель Бразилии осваивает земли в Приморье

25 декабря 2024, 23:01
Фото: РОСТСЕЛЬМАШ.
Сюжет
Сельское хозяйство
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Приморье непростой для сельского хозяйства регион, особенности которого вносят свои коррективы в работу аграриев. Однако их профессионализм творит чудеса — выращенное в крае зерно покрывает и внутренние потребности, и идет на экспорт. О работе на сельхозугодьях Приморья рассказывает Динис Кузнецов.

Предприниматель — владелец хозяйства, механизатор, агроном, инженер Динис Кузнецов в интервью «Восток-Медиа» рассказал о том, как уже три года осваивает сельхозугодья в селе Богуславка, Пограничного района Приморья. Микропредприятие получает поддержку регионального правительства, а особый подход и знание аграрного дела помогает добиваться хороших результатов даже в таком регионе, как Приморский край.

Фото: РОСТСЕЛЬМАШ

— Динис, Ваше хозяйство довольно успешно развивается, расскажите, как давно Вы трудитесь в этой сфере, какой у Вас опыт?

— 13 лет уже сельским хозяйством занимаюсь, из них десять — в Бразилии. Я родился и вырос там, вместе с отцом трудились на земле. В 2021 году приехал осваивать Приморье, с тех пор трудимся здесь.

— А почему выбрали именно эту профессию? Может, родители стали для Вас примером или чей-то успешный опыт?

— Особо не было выбора, мы родились уже сельхоз работниками, сельское хозяйство у нас в крови!

— Кто-то из Вашей семьи помогает работать на земле, развивать бизнес?

— Конечно. Дочь старшая помогает — работает на комбайне. А сыну хоть и только десять лет, он тоже может уже и за трактором поработать, и за комбайном. Так что у нас семейный подряд.

Фото: РОСТСЕЛЬМАШ

— Аграрное дело в Приморье наверняка сопряжено с трудностями. С чем приходится сталкиваться?

— Да, Приморье со своими особенностями, в регионе сложная погода, частые осадки. Второй год у нас слабый урожай из-за дождей. Не можешь вовремя посадить, трудно вовремя убрать. И все из-за погоды. Как подходит сезон уборки или посадки, работаем и днем и ночью, чтобы успеть, в буквальном смысле.

— А у почвы какие особенности на Вашем участке, как влияют на результат?

— У нас глинистые почвы, черная глина, она плодородная, но из-за погоды сложно получать хороший урожай, много усилий приходится прикладывать.

Фото: РОСТСЕЛЬМАШ

— И, несмотря на это, за три года Вы уже достигли определенных успехов в работе. Для этого, в том числе, необходима надежная, высокопроизводительная техника. Наверняка к этому вопросу подошли особенно тщательно. На каких машинах остановили свой выбор и почему?

— Да, от техники многое зависит. Мы остановили свой выбор на машинах Ростсельмаш. Взяли зерноуборочный комбайн NOVA 340 именно потому, что это самое удачное соотношение цены и качества. Он с хорошей производительностью и при низких затратах на эксплуатацию доступен по цене. Для такого небольшого хозяйства, как наше, — это идеальное решение.

Фото: РОСТСЕЛЬМАШ

— Вы сказали, что для Вашего хозяйства эта техника идеально подходит. Каковы впечатления от работы на приобретённых моделях агромашин от Ростсельмаш?

— Мы убрали на нем 400 гектаров, нечего на него плохо говорить, очень хороший комбайн, отработал на 100 процентов. Компактный, маневренный, он особенно хорош на наших сложноконтурных полях. И, что самое важное, комбайн легкий, не тонет, не вязнет. Для Приморья это самый хороший комбайн.

— Динис, спасибо Вам за беседу, в преддверии Нового года пожелаем Вам в 2025-м хороших урожаев и благоприятной погоды!

— Спасибо! И Вас с наступающим Новым годом!

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