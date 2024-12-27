Дед Мороз и Снегурочка останавливают автомобили в Приморье

На мероприятии Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи раздавали открытки каждому водителю. В это время сотрудники Госавтоинспекции, в том числе инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Ирина Левицкая, напоминали всем о важности соблюдения Правил дорожного движения. Они также рассказали о распространенных видах мошенничества и вручили профилактические памятки.