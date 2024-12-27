Дед Мороз и Снегурочка останавливают автомобили в Приморье

Posted 27 декабря, 08:21
Published 27 декабря, 08:21
Modified 27 декабря, 08:22
Updated 27 декабря, 08:22
На мероприятии Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи раздавали открытки каждому водителю. В это время сотрудники Госавтоинспекции, в том числе инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Ирина Левицкая, напоминали всем о важности соблюдения Правил дорожного движения. Они также рассказали о распространенных видах мошенничества и вручили профилактические памятки.
Водители радостно благодарили Деда Мороза и его команду за приятный сюрприз. Многие обещали соблюдать Правила дорожного движения, что создает более безопасную атмосферу на дорогах.
Такие акции помогают не только поднять настроение, но и напоминают о важности безопасности на дорогах.