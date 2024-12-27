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Posted 27 декабря, 08:21

Published 27 декабря, 08:21

Modified 27 декабря, 08:22

Updated 27 декабря, 08:22

Дед Мороз и Снегурочка останавливают автомобили в Приморье

Дед Мороз и Снегурочка останавливают автомобили в Приморье

27 декабря 2024, 08:21
Фото: Полиция Приморья.
Сюжет
Дед Мороз
Сотрудники Госавтоинспекции в Пожарском районе Приморья провели акцию «Полицейский Дед Мороз», чтобы поздравить водителей и пешеходов с наступающими праздниками.

На мероприятии Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи раздавали открытки каждому водителю. В это время сотрудники Госавтоинспекции, в том числе инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Ирина Левицкая, напоминали всем о важности соблюдения Правил дорожного движения. Они также рассказали о распространенных видах мошенничества и вручили профилактические памятки.

Водители радостно благодарили Деда Мороза и его команду за приятный сюрприз. Многие обещали соблюдать Правила дорожного движения, что создает более безопасную атмосферу на дорогах.

Такие акции помогают не только поднять настроение, но и напоминают о важности безопасности на дорогах.

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