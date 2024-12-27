Такого тут еще не видели: пять хищников за раз появились во Владивостоке

Приморские ихтиологи смогли создать условия, максимально приближенные к естественным, что позволило завершить беременность за один год вместо двух лет, как это происходит в дикой природе. Этот успех стал результатом тщательной работы специалистов океанариума, которые обеспечили необходимую среду для комфортного размножения акул.