Такого тут еще не видели: пять хищников за раз появились во Владивостоке

Posted 27 декабря, 06:59
Published 27 декабря, 06:59
Modified 27 декабря, 08:05
Updated 27 декабря, 08:05
В Приморском океанариуме произошло уникальное событие — впервые в России успешно размножились короткоперые колючие акулы (катраны) в искусственных условиях. Пять новорожденных акулят имеют рост 21 см и вес 28,5 граммов каждый. Всего через четыре дня после рождения они начали активно питаться мелко нарезанной кетой, минтаем и креветками.
Приморские ихтиологи смогли создать условия, максимально приближенные к естественным, что позволило завершить беременность за один год вместо двух лет, как это происходит в дикой природе. Этот успех стал результатом тщательной работы специалистов океанариума, которые обеспечили необходимую среду для комфортного размножения акул.
Короткоперые колючие акулы известны своей сложностью в содержании, и успешное размножение в неволе является значительным достижением для российских морских исследователей. Ожидается, что новорожденные акулы будут продолжать расти и развиваться в условиях океанариума, привлекая внимание посетителей и ученых.