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Posted 27 декабря, 06:59

Published 27 декабря, 06:59

Modified 27 декабря, 08:05

Updated 27 декабря, 08:05

Уникальные хищники родились во Владивостоке

Такого тут еще не видели: пять хищников за раз появились во Владивостоке

27 декабря 2024, 06:59
Фото: Изображение Midjourney.

Уникальные хищники родились во Владивостоке

Сюжет
Акулы
В Приморском океанариуме появились на свет пять малышей одного из видов акулы.

В Приморском океанариуме произошло уникальное событие — впервые в России успешно размножились короткоперые колючие акулы (катраны) в искусственных условиях. Пять новорожденных акулят имеют рост 21 см и вес 28,5 граммов каждый. Всего через четыре дня после рождения они начали активно питаться мелко нарезанной кетой, минтаем и креветками.

Видео: prim_oceanaquarium.

Приморские ихтиологи смогли создать условия, максимально приближенные к естественным, что позволило завершить беременность за один год вместо двух лет, как это происходит в дикой природе. Этот успех стал результатом тщательной работы специалистов океанариума, которые обеспечили необходимую среду для комфортного размножения акул.

Короткоперые колючие акулы известны своей сложностью в содержании, и успешное размножение в неволе является значительным достижением для российских морских исследователей. Ожидается, что новорожденные акулы будут продолжать расти и развиваться в условиях океанариума, привлекая внимание посетителей и ученых.

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#Новости#Общество#Видео#Владивосток#Акулы#Приморский край#Живая природа#Приморье
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