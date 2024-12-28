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Posted 28 декабря, 06:28

Published 28 декабря, 06:28

Modified 28 декабря, 06:30

Updated 28 декабря, 06:30

«Неделя добра»: тепло и поддержка в преддверии Нового года

«Неделя добра»: тепло и поддержка в преддверии Нового года

28 декабря 2024, 06:28
Фото: АО «Восточный Порт».
Сюжет
Дети
Фонд социальных и экологических инициатив «Восточный Порт» в очередной раз провел благотворительную акцию «Неделя добра», ставшую доброй традицией в преддверии новогодних праздников.

Ежегодно фонд оказывает помощь социальным учреждениям и дарит радость тем, кто особенно в ней нуждается.

В этом году волонтеры Фонда подготовили сотни подарков и приятных сюрпризов для детей, подростков, многодетных семей и будущих мам. Подопечные детских садов в микрорайоне Врангель и селе Хмыловка получили новые игрушки и развивающие игры. Для самых маленьких были приготовлены сладости.

«Неделя добра — это, наверное, одна из наших ключевых и самых любимых акций в году. Новый год — это всегда ожидание чуда, и для нас важно дарить радость и поддержку. Мы видим, как нас ждут, и это вдохновляет на новые проекты», — отметил вице-президент Фонда «Восточный Порт» Алексей Болта.

Краевая коррекционная школа в Находке получила в дар спортивный инвентарь и настольные игры для развития логического мышления, а в реабилитационном центре «Альбатрос» пополнились запасы карнавальных костюмов и наборов для творчества.

«Я ради интереса освежила в памяти всю помощь, которую нам оказывал „Восточный Порт“ за эти годы, и сама впечатлилась: это капитальный ремонт помещений, помощь семьям, спортивное оборудование и многое другое», — рассказала Марина Игнатова, директор социально-реабилитационного центра «Альбатрос».

Особое внимание было уделено воспитанникам Центра содействия семейному устройству, для которых были подготовлены подарочные сертификаты в магазины косметики и парфюмерии. Будущие мамы в родильном отделении города Находки получили наборы с детскими пледами и бутылочками для кормления. В Центре материнства и детства «Колыбель» благодаря Фонду появились подгузники, салфетки, детское питание и пеленки, сшитые активистами клуба «Активное долголетие».

«Продуктовые наборы, необходимые вещи для мам и детей, памперсы, смеси, пеленки — конечно, в этом всем нам очень помогает „Восточный Порт“, — поделилась волонтер центра „Колыбель“ Любовь Ковалева.

Ветераны поселка Врангель всегда находятся в центре внимания Фонда «Восточный Порт». В преддверии праздника для них были подготовлены новогодние подарки, к которым добавились открытки с детскими рисунками. Эти трогательные поздравления, созданные руками юных художников, напечатаны и оформлены специально для представителей старшего поколения.

Стоит отметить, что добрые дела не ограничиваются праздничным сезоном, и системная помощь продолжится в течение всего следующего года. АО «Восточный Порт» делает всё возможное, чтобы поддерживать тех, кто в этом нуждается, и укреплять атмосферу доброты и взаимопомощи в Находкинском городском округе.

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