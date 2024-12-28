«Неделя добра»: тепло и поддержка в преддверии Нового года

«Неделя добра — это, наверное, одна из наших ключевых и самых любимых акций в году. Новый год — это всегда ожидание чуда, и для нас важно дарить радость и поддержку. Мы видим, как нас ждут, и это вдохновляет на новые проекты», — отметил вице-президент Фонда «Восточный Порт» Алексей Болта.