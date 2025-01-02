В лес, на море или на гору: необычные путешествия по зимнему Приморью

— Мы всей семьей, с детьми, каждую зиму, когда крепко станет лёд, организуем путешествие на Коврижку, — рассказала жительница Владивостока Мария. — Отправляемся, как правило, от станции «Чайка», туда приезжаем на машине, но можно и на электричке, а можно и дойти от автобусной остановки, хотя это неблизко. Идём по льду, общаемся с рыбаками, на самом острове немного отдыхаем, пьём чай… Это незабываемо!