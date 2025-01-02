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Posted 2 января, 04:19

Published 2 января, 04:19

Modified 2 января, 04:19

Updated 2 января, 04:19

Маршруты интересных путешествий по зимнему Приморскому краю

В лес, на море или на гору: необычные путешествия по зимнему Приморью

2 января 2025, 04:19
Фото: 1MI.

Маршруты интересных путешествий по зимнему Приморскому краю

Сюжет
Зима
Зима в Приморском крае бывает разной — в одном районе может быть снежной, в другом, прибрежном, солнечной, а на северах — суровой. Но все равно прекрасной. И как приятно совершить зимой небольшое путешествие!

Снежная сказка

Например, можно подняться на гору Пидан (она же вершина Ливадийская). Да, опытные туристы такое путешествие необычным не назовут, но даже они признают, что зимой это место имеет особое очарование: деревья под снежной шубой невероятно прекрасны, а вид с вершины открывается изумительный.

Но есть нюанс: подъём и спуск занимают много времени, как правило, туристы спускаются уже в вечернее время, поэтому в поход надо идти с опытным инструктором.

К тоннам замерзшей воды

Водопады прекрасны в любое время года, но зимой они просто завораживают — это же тонны, тонны воды, которая вдруг потеряла свою стремительность и замерла!

Зимой для путешествий доступны не все водопады Приморья, но Беневские, например, или водопад Неожиданный в Шкотовском районе отлично подойдут.

Нюанс: добираться лучше на автомобиле, а в идеале — с группой туристов, как правило, большинство турфирм Владивостока собирают таковые, особенно в выходные дни.

Фото: Изображение Midjourney

Аки посуху

Остров Скребцова — знаменитая Коврижка — в Амурском заливе имеет свою суровую привлекательность. Ведь это — вдумайтесь! — настоящий необитаемый остров фактически в городской черте.

— Мы всей семьей, с детьми, каждую зиму, когда крепко станет лёд, организуем путешествие на Коврижку, — рассказала жительница Владивостока Мария. — Отправляемся, как правило, от станции «Чайка», туда приезжаем на машине, но можно и на электричке, а можно и дойти от автобусной остановки, хотя это неблизко. Идём по льду, общаемся с рыбаками, на самом острове немного отдыхаем, пьём чай… Это незабываемо!

Нюанс: пешком до острова Скребцова по льду — не меньше часа. Вокруг — лёд. Поэтому нужно обязательно использовать обувь с хорошей нескользящей подошвой, тепло одеваться, взять с собой солнцезащитные очки и — если вы понимаете, что устанете и захотите отдохнуть — складной стульчик. И трезво рассчитывайте свои силы!

Фото: Изображение Midjourney

На собаках утром ранним

Ещё одним вариантом необычного путешествия может стать поездка вглубь края, например, в Партизанский район, где можно прокатиться на запряженных в сани хаски по замерзшей реке. Это, говорят опытные туристы, незабываемо: шикарные собаки, скорость, драйв, ветер в лицо!

Нюанс: в световой день вы не уложитесь, лучше, если о ночлеге на месте позаботитесь заранее.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, чем может обернуться подледная рыбалка в Приморском крае.

Жизнь или улов: особенности зимней рыбалки в Приморье
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#Новости#Общество#Владивосток#Зима#Хаски#Приморский край#Путешествия#Подледная рыбалка#Партизанский район
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