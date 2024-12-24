Медаль за навагу? Опасный досуг рыбаков продолжается в Приморье — видео

Несмотря на то, море еще не замерзло, отчаянные приморцы продолжают испытывать судьбу. Конечно, не исключено, что товарищи отправились посидеть с удочками у берега, но у одного из них на поясе замечет бур. Получается, скорее всего, мужчины планируют заняться подледной рыбалкой.