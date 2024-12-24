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Posted 23 декабря, 23:51

Published 23 декабря, 23:51

Modified 23 декабря, 23:53

Updated 23 декабря, 23:53

Медаль за навагу? Опасный досуг рыбаков продолжается в Приморье — видео

Медаль за навагу? Опасный досуг рыбаков продолжается в Приморье — видео

23 декабря 2024, 23:51
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Рыбалка
В Приморском крае продолжаются рискованные вылазки на неокрепший лед. Беспечные рыбаки ставят любимый досуг превыше всего.

Утро некоторых жителей дальневосточной столицы начинается не с кофе. На камеру очевидца попали двое мужчин, которые ранним утром собрались на рыбалку, да не простую, а, можно сказать, запрещенную.

Несмотря на то, море еще не замерзло, отчаянные приморцы продолжают испытывать судьбу. Конечно, не исключено, что товарищи отправились посидеть с удочками у берега, но у одного из них на поясе замечет бур. Получается, скорее всего, мужчины планируют заняться подледной рыбалкой.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на территории Владивостокского городского округа запрещено выходить на лед до 12 января 2025 года. Такие меры ввели из-за нестабильного температурного фона.

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#Новости#Общество#Видео#Владивосток#Рыбалка#Приморский край#Подледная рыбалка
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