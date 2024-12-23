«Сначала не обратила внимание»: птицы удивили автомобилистку во Владивостоке — видео

Posted 23 декабря, 00:11
Published 23 декабря, 00:11
Modified 23 декабря, 00:13
Updated 23 декабря, 00:13
Во Владивостоке утро понедельника началось не только с жутких пробок. Жительница города заметила странное явление, — большая стая птиц кружила над улицей. Девушке удалось запечатлеть только завершение перфоманса.
Почему пернатые взволнованно летали? — Остается только догадываться.
«Сначала не обратила внимание на их количество. Но когда они начали прижиматься чуть ближе к земле, я удивилась», — отметила очевидица.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что снег прошел в дальневосточной столице, где зимних осадков было возмутительно мало в этом сезоне. К слову, на кадрах видно, как птицы начинают свой изумительный полет над Второреченским мостом.