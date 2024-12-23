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Posted 23 декабря, 00:11

Published 23 декабря, 00:11

Modified 23 декабря, 00:13

Updated 23 декабря, 00:13

Странный полет птиц привлек девушку в Приморском крае

«Сначала не обратила внимание»: птицы удивили автомобилистку во Владивостоке — видео

23 декабря 2024, 00:11
Фото: vostokmedia.com.

Странный полет птиц привлек девушку в Приморском крае

Сюжет
Зима
Во Владивостоке «представление» пернатых изумило местную жительницу. Девушка предположила, что птицы повели себя так из-за погодных изменений.

Во Владивостоке утро понедельника началось не только с жутких пробок. Жительница города заметила странное явление, — большая стая птиц кружила над улицей. Девушке удалось запечатлеть только завершение перфоманса.

Почему пернатые взволнованно летали? — Остается только догадываться.

Видео: vostokmedia.com.
«Сначала не обратила внимание на их количество. Но когда они начали прижиматься чуть ближе к земле, я удивилась», — отметила очевидица.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что снег прошел в дальневосточной столице, где зимних осадков было возмутительно мало в этом сезоне. К слову, на кадрах видно, как птицы начинают свой изумительный полет над Второреченским мостом.

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