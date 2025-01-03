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Posted 3 января, 04:06

Published 3 января, 04:06

Modified 3 января, 04:06

Updated 3 января, 04:06

Зимой во Владивостоке можно совершить экскурсию по фортам крепости

Какие экскурсии устраивают зимой во Владивостоке

3 января 2025, 04:06
Фото: vostokmedia.com.

Зимой во Владивостоке можно совершить экскурсию по фортам крепости

Сюжет
История
Летом во Владивостоке бурлит экскурсионная жизнь. Можно прогуляться по Миллионке, по набережным города, по местам, связанным с Элеонорой Прей, да мало ли вариантов! Но и зимой экскурсии не прекращаются.
— Просто — поскольку не все любят прогулки по морозу, тем более с нашим влажным промозглым воздухом, мы приглашаем желающих узнать о жизни Владивостока и Приморья на экскурсии по экспозиции, — рассказала Наталья Польских, старший администратор экскурсионно-образовательного отдела Объединённого музея-заповедника истории Дальнего Востока имени Арсеньева. — В основном это экскурсии «История освоения Дальнего Востока» (6+) и временным выставкам, в этом году действующая выставка «Эпоха Фаберже. Золотой век русского ювелирного искусства» (6+).

Наталья Сергеевна рассказала: каждый год в музее разрабатывают новогодние экскурсии, приуроченные к символу года. В 2023-м экскурсия была посвящена Дракону, сейчас уже практически готова экскурсия, посвящённая Змее.

— Также мы планируем переосмыслить формат уличной экскурсии. На ней участники познакомятся с традициями празднования Нового Года и Рождества во Владивостоке в разные исторические периоды развития города. В конце экскурсанты закрепляют полученные знания, подписывают поздравительную открытку, — отметила Наталья Польских.
Фото: Объединённый музей-заповедник истории Дальнего Востока имени Арсеньева

И, наверное, только во Владивостоке — уж на Дальнем Востоке-то точно — зимой можно совершить экскурсию по фортам.

— В зимнее время продолжаются пешеходные обзорные экскурсии по объектам Владивостокской крепости. В подземельях фортов теплее, чем на улице, поэтому холода не останавливают нас. Наибольшей популярностью пользуются экскурсии по Форту 7, — рассказала Наталья Польских.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что Владивостокская крепость — крупнейший в своём роде фортификационный памятник в России — нуждается в системной работе на долгие десятилетия вперед.

«Мы не доживём» — все объекты Владивостокской крепости станут доступны очень нескоро
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