Какие экскурсии устраивают зимой во Владивостоке

Зимой во Владивостоке можно совершить экскурсию по фортам крепости

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Летом во Владивостоке бурлит экскурсионная жизнь. Можно прогуляться по Миллионке, по набережным города, по местам, связанным с Элеонорой Прей, да мало ли вариантов! Но и зимой экскурсии не прекращаются.

— Просто — поскольку не все любят прогулки по морозу, тем более с нашим влажным промозглым воздухом, мы приглашаем желающих узнать о жизни Владивостока и Приморья на экскурсии по экспозиции, — рассказала Наталья Польских, старший администратор экскурсионно-образовательного отдела Объединённого музея-заповедника истории Дальнего Востока имени Арсеньева. — В основном это экскурсии «История освоения Дальнего Востока» (6+) и временным выставкам, в этом году действующая выставка «Эпоха Фаберже. Золотой век русского ювелирного искусства» (6+). Наталья Сергеевна рассказала: каждый год в музее разрабатывают новогодние экскурсии, приуроченные к символу года. В 2023-м экскурсия была посвящена Дракону, сейчас уже практически готова экскурсия, посвящённая Змее. — Также мы планируем переосмыслить формат уличной экскурсии. На ней участники познакомятся с традициями празднования Нового Года и Рождества во Владивостоке в разные исторические периоды развития города. В конце экскурсанты закрепляют полученные знания, подписывают поздравительную открытку, — отметила Наталья Польских. Фото: Объединённый музей-заповедник истории Дальнего Востока имени Арсеньева И, наверное, только во Владивостоке — уж на Дальнем Востоке-то точно — зимой можно совершить экскурсию по фортам. — В зимнее время продолжаются пешеходные обзорные экскурсии по объектам Владивостокской крепости. В подземельях фортов теплее, чем на улице, поэтому холода не останавливают нас. Наибольшей популярностью пользуются экскурсии по Форту 7, — рассказала Наталья Польских. Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что Владивостокская крепость — крупнейший в своём роде фортификационный памятник в России — нуждается в системной работе на долгие десятилетия вперед. «Мы не доживём» — все объекты Владивостокской крепости станут доступны очень нескоро Узнать подробнее Читайте также: Приморские деликатесы: что привезти в подарок? Пусть в Новый год для жителей Приморья все окажется особенно красивым и волшебным Где заняться зимним спортом в Приморье — ТОП