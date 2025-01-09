Время добрых дел: чем занимались на Святках жители Владивостока в старину

Моряки каждый год устраивали ёлку для бедноты. Она устанавливалась в канцелярии Сибирского флотского экипажа (здание не сохранилось), ее наряжали апельсинами, яблоками, конфетами, на ветвях стояли рождественские тоненькие свечи. В соседнем помещении — столы с угощением. Для ребят матросы показывали театральное представление, в котором сами же и исполняли главные роли. После праздника все приглашенные ребятишки получали подарки, причем не всегда это были сладости. В подарок иногда входила и белая булка, и отрез ситца.