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Posted 9 января, 00:54

Published 9 января, 00:54

Modified 9 января, 00:54

Updated 9 января, 00:54

В начале прошлого века в Приморском крае Рождество и Святки были временем добра

Время добрых дел: чем занимались на Святках жители Владивостока в старину

9 января 2025, 00:54
Фото: 1MI.

В начале прошлого века в Приморском крае Рождество и Святки были временем добра

Сюжет
Дети
Рождество и Святки в дореволюционной России традиционно были временем добрых дел, временем благотворительности. Для детей из бедных семей, для сирот, для солдат устраивались немудрёные праздники.

А люди побогаче проводили балы и маскарады, спектакли и званые вечера, на которых проводились сборы в пользу детского приюта, например, или церкви.

Владивосток не был исключением. Традиции благотворительности здесь были очень сильны.

В Объединённом музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени Арсеньева рассказали: ещё в 70-х годах XIX века, когда во Владивосток перевели Сибирскую флотилию, культурная и благотворительная жизнь в городе приобрела второе дыхание.

Моряки каждый год устраивали ёлку для бедноты. Она устанавливалась в канцелярии Сибирского флотского экипажа (здание не сохранилось), ее наряжали апельсинами, яблоками, конфетами, на ветвях стояли рождественские тоненькие свечи. В соседнем помещении — столы с угощением. Для ребят матросы показывали театральное представление, в котором сами же и исполняли главные роли. После праздника все приглашенные ребятишки получали подарки, причем не всегда это были сладости. В подарок иногда входила и белая булка, и отрез ситца.

Фото: Изображение Midjourney

Очевидцы — например, краевед Николай Матвеев — вспоминали, что на елку детвора приходила кто в чем — в мамкиной кофте, в сапогах на три размера больше, с тряпкой вместо шарфа. Но все были чистые и сияли, как начищенные гривенники.

На ёлку приходили и сами благотворители, городская знать. Дети водили хоровод, а стоявшие вокруг периодически бросали в них горсть конфет или орехов. Ребятня тут же все это собирала и рассовывала по карманам. С сегодняшней точки зрения — забава так себе. Но для тех времен — очень мило.

В 1894 году активисты местного благотворительного общества, возглавляла которое жена военного губернатора Александра Фельдгаузена, накануне Рождества обошли всю Матросскую слободку и переписали детей, выяснили, в чём они нуждаются. Для более чем сотни малышей в управлении порта Владивосток была организована ёлка. В подарок они получили пакеты с новой одеждой и сладостями.

Елку для школьников из бедных семей на Святках устраивал и городской туринг-клуб (клуб туристов). Вместо обычных подарков детворе раздавали зимнюю одежду, шапки и тёплую обувь — а это было очень щедро и очень нужно.

Фото: Изображение Midjourney

Проходили праздники на Святки и для солдат, ведь в то время служить в армии приходилось не год и не два. Газета «Владивосток» в 1896 году писала о празднике, которое организовали на Святки в 8-м батальоне, расположенном на Русском острове.

Казарма была красиво украшена, во дворе сооружена горка и каток. Разрешалось пользоваться казенными коньками. Солдатский театр показал поставленную своими силами комедию «По усам текло, а в рот не попало». Затем была елка и угощение, а затем — незамысловатые танцы до 21 часа, плясали «Барыню», «Камаринскую», польку. Также на праздник пригласили детей нижних чинов.

Подарки для нижних чинов состояли исключительно из предметов солдатского обихода — ситец на пошив рубашки, мыло, вакса. Также в подарки входил фунт белого хлеба и апельсин. Детям вручили простые, но милые игрушки.

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