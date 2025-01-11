Метла и шайба: зимние виды спорта для всей семьи в Приморском крае

Posted 11 января, 06:42
Published 11 января, 06:42
Modified 11 января, 06:44
Updated 11 января, 06:44
Лыжи, коньки, санки, тюбинги — все это именно зимние виды спорта. Всеми любимые и популярные. Заняться ими — нет проблем: отправляйтесь на зимние базы отдыха, на катки, в лес, где уже лёг снежный покров. И наслаждайтесь.
Ну, а мы напомним и про другие варианты. Да, они есть.
Например, у детворы в городах набирает популярность такой вид спорта, как брумбол. Это по сути игра в хоккей, только вместо клюшек — метлы! Загнать шайбу в ворота соседней команды метлой — непросто. И да, без защитной амуниции здесь не обойтись.
Не все любят лыжи. Но многие хотели бы походить по снегу, не проваливаясь по щиколотку. Для этого в спортивных магазинах или на маркетплейсах купите снегоступы и займитесь — да-да! — снегоступингом. Освоить снегоступы намного легче, чем лыжи. А удовольствия столько же!
Зимнее перетягивание каната — чем не спортивная забава? Собирайте две команды — и вперед! Проигравшие и выигравшие с хохотом валяются в снегу!
Гонки на собачьих упряжках — это не просто спорт, это азарт и мощь, это захватывающее зрелище! Ну, в гонках принять участие сможет не каждый, а вот покататься на собачьих упряжках у приморцев возможность есть. Например, такой вид туризма предлагают в селе Кронштадтка Спасского района.
Еще во Владивостоке можно покататься на буерах по льду заливов — когда на него разрешат выход. Но только с инструктором.
Можно отправиться на замерзшие водопады и попытаться освоить ледолазание. Но лучше это тоже делать с инструктором или опытными людьми.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, где в Приморье проводят соревнования по ездовому спорту.