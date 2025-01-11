vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 11 января, 06:42

Published 11 января, 06:42

Modified 11 января, 06:44

Updated 11 января, 06:44

Жителям Приморского края напомнили о пользе зимних видов спорта

Метла и шайба: зимние виды спорта для всей семьи в Приморском крае

11 января 2025, 06:42
Фото: Изображение Midjourney.

Жителям Приморского края напомнили о пользе зимних видов спорта

Сюжет
Спорт
«Тебя на лыжах прокатиться зовет местком, пока зима. Спеши с подругою спуститься на лыжках с горки!» — это веселое объявление родом из СССР, но актуальности не потеряло. Зимние виды спорта — это так здорово!

Лыжи, коньки, санки, тюбинги — все это именно зимние виды спорта. Всеми любимые и популярные. Заняться ими — нет проблем: отправляйтесь на зимние базы отдыха, на катки, в лес, где уже лёг снежный покров. И наслаждайтесь.

Ну, а мы напомним и про другие варианты. Да, они есть.

Например, у детворы в городах набирает популярность такой вид спорта, как брумбол. Это по сути игра в хоккей, только вместо клюшек — метлы! Загнать шайбу в ворота соседней команды метлой — непросто. И да, без защитной амуниции здесь не обойтись.

Не все любят лыжи. Но многие хотели бы походить по снегу, не проваливаясь по щиколотку. Для этого в спортивных магазинах или на маркетплейсах купите снегоступы и займитесь — да-да! — снегоступингом. Освоить снегоступы намного легче, чем лыжи. А удовольствия столько же!

Зимнее перетягивание каната — чем не спортивная забава? Собирайте две команды — и вперед! Проигравшие и выигравшие с хохотом валяются в снегу!

Гонки на собачьих упряжках — это не просто спорт, это азарт и мощь, это захватывающее зрелище! Ну, в гонках принять участие сможет не каждый, а вот покататься на собачьих упряжках у приморцев возможность есть. Например, такой вид туризма предлагают в селе Кронштадтка Спасского района.

Еще во Владивостоке можно покататься на буерах по льду заливов — когда на него разрешат выход. Но только с инструктором.

Можно отправиться на замерзшие водопады и попытаться освоить ледолазание. Но лучше это тоже делать с инструктором или опытными людьми.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, где в Приморье проводят соревнования по ездовому спорту.

В Приморье пройдут чемпионат и первенство по снежным дисциплинам ездового спорта
Узнать подробнее
Читайте также:
Весело встречаем Новый год: 70 катков откроются во Владивостоке — адресаВставайте все: глава Владивостока призвал горожан выйти на лыжню — видеоЗимние хобби для приморцев: лыжи, тюбинги коньки
#Новости#Общество#Спорт#Хоккей#Владивосток#Туризм#Коньки#Приморский край#Лыжи
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика