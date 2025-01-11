Метла и шайба: зимние виды спорта для всей семьи в Приморском крае

Гонки на собачьих упряжках — это не просто спорт, это азарт и мощь, это захватывающее зрелище! Ну, в гонках принять участие сможет не каждый, а вот покататься на собачьих упряжках у приморцев возможность есть. Например, такой вид туризма предлагают в селе Кронштадтка Спасского района.