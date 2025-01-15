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Posted 15 января, 03:19

Published 15 января, 03:19

Modified 15 января, 03:22

Updated 15 января, 03:22

Авторынок загорелся в одном из городов Приморского края — новые медиа

«Горят миллионы?» — автомобильный рынок полыхает в Приморье — видео

15 января 2025, 03:19
Фото: vostokmedia.com.

Авторынок загорелся в одном из городов Приморского края — новые медиа

Сюжет
Пожар
На территории авторынка вспыхнул мощный пожар. Пугающими кадрами поделились в приморских социальных сетях.

Прямо сейчас в Находке горит популярный автомобильный рынок, сообщают новые медиа. Очевидцы поделились жуткими кадрами. Над территорией с шинами и дисками стоят черные густые клубы дыма.

Также в социальных сетях сообщают, что огнеборцы уже работают на месте происшествия. О пострадавших и причинах возгорания пока не сообщается. Детали инцидента уточняются.

Видео: svodka25.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в стенах владивостокского университета прозвучали сигналы пожарной тревоги. Свидетели инцидента поделились информацией с места события.

«Внимание, опасность пожара»: всех эвакуируют из здания университета во Владивостоке
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