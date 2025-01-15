«Горят миллионы?» — автомобильный рынок полыхает в Приморье — видео

Posted 15 января, 03:19
Published 15 января, 03:19
Modified 15 января, 03:22
Updated 15 января, 03:22
Прямо сейчас в Находке горит популярный автомобильный рынок, сообщают новые медиа. Очевидцы поделились жуткими кадрами. Над территорией с шинами и дисками стоят черные густые клубы дыма.
Также в социальных сетях сообщают, что огнеборцы уже работают на месте происшествия. О пострадавших и причинах возгорания пока не сообщается. Детали инцидента уточняются.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в стенах владивостокского университета прозвучали сигналы пожарной тревоги. Свидетели инцидента поделились информацией с места события.