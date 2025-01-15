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Posted 15 января, 02:15

Published 15 января, 02:15

Modified 15 января, 02:17

Updated 15 января, 02:17

Сигнал пожарной тревоги прозвучал в здании университета во Владивостоке

«Внимание, опасность пожара»: всех эвакуируют из здания университета во Владивостоке

15 января 2025, 02:15
Фото: 1MI.

Сигнал пожарной тревоги прозвучал в здании университета во Владивостоке

Пожарная тревога прозвучала в ВВГУ и медцентре «Лотос» во Владивостоке.

15 января около 12:00 во Владивостоке сработала пожарная тревога во Владивостокском государственном университете и медицинском центре «Лотос». Студенты и сотрудники университета, а также пациенты медцентра, начали эвакуацию, когда поступило сообщение о возможном возгорании.

Видео: vostokmedia.com.

По словам очевидцев, сотрудники созванивались со службой безопасности и проверяли информацию о тревоге. На данный момент не известно, является ли тревога ложной или учебной. Здание проверяют на наличие источника дыма или огня.

Ранее «Восток-Медиа» писало об эвакуации учеников и сотрудников средней школы во Владивостоке.

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