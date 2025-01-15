«Внимание, опасность пожара»: всех эвакуируют из здания университета во Владивостоке

Posted 15 января, 02:15
Published 15 января, 02:15
Modified 15 января, 02:17
Updated 15 января, 02:17
15 января около 12:00 во Владивостоке сработала пожарная тревога во Владивостокском государственном университете и медицинском центре «Лотос». Студенты и сотрудники университета, а также пациенты медцентра, начали эвакуацию, когда поступило сообщение о возможном возгорании.
По словам очевидцев, сотрудники созванивались со службой безопасности и проверяли информацию о тревоге. На данный момент не известно, является ли тревога ложной или учебной. Здание проверяют на наличие источника дыма или огня.
Ранее «Восток-Медиа» писало об эвакуации учеников и сотрудников средней школы во Владивостоке.