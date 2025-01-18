Картина дня в Приморье: тёплая зима, цены на овощи и жёсткое ДТП

Posted 18 января, 08:06
Published 18 января, 08:06
Modified 18 января, 08:08
Updated 18 января, 08:08
Какие плюс два?
Аномально тёплый январь изумляет приморцев — накануне Крещения по краю местами температура воздуха показывала плюсовые значения. Неужели вот оно, глобальное потепление?
«Одно кило или весь мешок?!»
Именно эту фразу из знаменитого монолога Михаила Жванецкого вспоминают жители Владивостока, глядя на цены на овощи в супермаркетах города. Они ползут все выше, хотя казалось бы — куда уж выше…
Жёстко, очень жёстко
ДТП, случившееся сегодня во Владивостоке в районе поворотного кольца на улице Шилкинской, было по-настоящему жёстким. Хочется, чтобы таких происшествий в городе становилось всё меньше.