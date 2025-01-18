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Posted 18 января, 08:06

Published 18 января, 08:06

Modified 18 января, 08:08

Updated 18 января, 08:08

Картина дня в Приморье: тёплая зима, цены на овощи и жёсткое ДТП

Картина дня в Приморье: тёплая зима, цены на овощи и жёсткое ДТП

18 января 2025, 08:06
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Очень тёплым — по зимним меркам — выдался нынче день. Такая погода больше подошла бы марту, но никак не январю. Но вот поди ж ты.

Какие плюс два?

Аномально тёплый январь изумляет приморцев — накануне Крещения по краю местами температура воздуха показывала плюсовые значения. Неужели вот оно, глобальное потепление?

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«Одно кило или весь мешок?!»

Именно эту фразу из знаменитого монолога Михаила Жванецкого вспоминают жители Владивостока, глядя на цены на овощи в супермаркетах города. Они ползут все выше, хотя казалось бы — куда уж выше…

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Жёстко, очень жёстко

ДТП, случившееся сегодня во Владивостоке в районе поворотного кольца на улице Шилкинской, было по-настоящему жёстким. Хочется, чтобы таких происшествий в городе становилось всё меньше.

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#Новости#Общество#Владивосток#Картина дня#Приморский край
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