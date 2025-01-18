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Posted 18 января, 02:34

Published 18 января, 02:34

Modified 18 января, 05:00

Updated 18 января, 05:00

Стоимость помидоров поразила девушку в Приморском крае

«Ты богат? Купи томат» — Цены на овощи вызвали волну негодования в Приморье — фото

18 января 2025, 02:34
Фото: 1MI.

Стоимость помидоров поразила девушку в Приморском крае

Сюжет
Цены
Новогодняя эйфория постепенно покидает жителей Владивостока, несмотря на чудесные инсталляции, которые по-прежнему радуют глаз приморцев. Многим уже пришлось столкнуться с грустными реалиями повседневных будней — ценами на продукты.

В одном из супермаркетов краевой столицы появились помидоры, вызвавшие возмущение у горожанки. Стоимость красных овощей перевалила за 300 рублей.

«Раньше их можно было купить за 200 рублей, а то и за 150. Теперь наблюдаю вот такие экземпляры, от 329 до 369 рублей», — поделилась собеседница.
Фото: vostokmedia.com

Конечно, это не томаты для элиты за 1 300 рублей, которые продавали в одном из магазинов Владивостока. Но цены действительно претерпели изменения, судя по обстановке в торговых павильонах.

Ранее «Восток-Медиа» писало о стоимости курятины для богачей. Изумительно дорогое мясо птиц оказалось «ценнее» свинины.

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