«Ты богат? Купи томат» — Цены на овощи вызвали волну негодования в Приморье — фото

Posted 18 января, 02:34
Published 18 января, 02:34
Modified 18 января, 05:00
Updated 18 января, 05:00
В одном из супермаркетов краевой столицы появились помидоры, вызвавшие возмущение у горожанки. Стоимость красных овощей перевалила за 300 рублей.
«Раньше их можно было купить за 200 рублей, а то и за 150. Теперь наблюдаю вот такие экземпляры, от 329 до 369 рублей», — поделилась собеседница.
Конечно, это не томаты для элиты за 1 300 рублей, которые продавали в одном из магазинов Владивостока. Но цены действительно претерпели изменения, судя по обстановке в торговых павильонах.
Ранее «Восток-Медиа» писало о стоимости курятины для богачей. Изумительно дорогое мясо птиц оказалось «ценнее» свинины.