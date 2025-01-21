Трагическая ночь: два пожара вспыхнули и погубили сельчан в Приморском крае

Posted 21 января, 02:20
Published 21 января, 02:20
Modified 21 января, 02:22
Updated 21 января, 02:22
В Кировском районе пожар в частном секторе унес жизнь мужчины, сообщает пресс-служба МЧС России по Приморскому краю. Пламя распространилось на 70 квадратных метрах и разрушило кровлю. Тело погибшего спасатели нашли во время тушения огня.
Сейчас дознаватели разбираются в обстоятельствах инцидента.
Стоит отметить, минувшая ночь стала роковой еще для одного жителя региона. В Анучинском районе возгорание жилого дома привело к трагическим последствиям, — в огне умерла пожилая женщина.
Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что пристройка вспыхнула в Кавалеровском округе.