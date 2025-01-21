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Posted 21 января, 02:20

Published 21 января, 02:20

Modified 21 января, 02:22

Updated 21 января, 02:22

Возгорание двух частных домов привело к трагическим последствиям в Приморье

Трагическая ночь: два пожара вспыхнули и погубили сельчан в Приморском крае

21 января 2025, 02:20
Фото: mchs_vdk.

Возгорание двух частных домов привело к трагическим последствиям в Приморье

Сюжет
Пожар
Минувшая ночь стала последней для двух жителей Приморского края. Огонь погубил сельчан в Анучинском и Кировском районах.

В Кировском районе пожар в частном секторе унес жизнь мужчины, сообщает пресс-служба МЧС России по Приморскому краю. Пламя распространилось на 70 квадратных метрах и разрушило кровлю. Тело погибшего спасатели нашли во время тушения огня.

Сейчас дознаватели разбираются в обстоятельствах инцидента.

Стоит отметить, минувшая ночь стала роковой еще для одного жителя региона. В Анучинском районе возгорание жилого дома привело к трагическим последствиям, — в огне умерла пожилая женщина.

Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что пристройка вспыхнула в Кавалеровском округе.

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