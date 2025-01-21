Трагическая ночь: два пожара вспыхнули и погубили сельчан в Приморском крае

В Кировском районе пожар в частном секторе унес жизнь мужчины, сообщает пресс-служба МЧС России по Приморскому краю. Пламя распространилось на 70 квадратных метрах и разрушило кровлю. Тело погибшего спасатели нашли во время тушения огня.