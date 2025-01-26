Одно и то же с декабря: терпение заканчивается у посетителей ТЦ в Приморье — видео

Posted 26 января, 02:19
Published 26 января, 02:19
Modified 26 января, 02:21
Updated 26 января, 02:21
Новогодние каникулы давно закончились, но некоторые жители региона все еще вспоминают о минувших праздниках. К слову, некоторым приходится это делать не по своей воле.
Например, в одном из торговых центров дальневосточной столицы посетители слегка недоумевают от плейлиста, от которого все еще веет мандаринками и елочными игрушками.
«Ходим в этот ТЦ очень часто, так как там есть детская комната. Закупаемся продуктами, пока ребенок играет, потом вместе ужинаем или обедаем. И каждый раз, несмотря на конец января, там играют одни и те же новогодние песни», — недоумевает горожанка.
Остается надеяться, что к первому февраля администрация заведения обновит список песен и все будут счастливы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как приморцы избавляются от новогодней «пыли». В подъезде многоэтажки Владивостока буквально смахнули «новогоднее настроение».