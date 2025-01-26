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Posted 26 января, 02:19

Published 26 января, 02:19

Modified 26 января, 02:21

Updated 26 января, 02:21

Постоянность торгового центра смутила жителей Приморского края

Одно и то же с декабря: терпение заканчивается у посетителей ТЦ в Приморье — видео

26 января 2025, 02:19
Фото: vostokmedia.com.

Постоянность торгового центра смутила жителей Приморского края

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Зима
Новый год закончился, а горожанам по-прежнему «навязывают» праздник. Одна из популярных локаций Владивостока все еще дарит приморцам «джингл белс».

Новогодние каникулы давно закончились, но некоторые жители региона все еще вспоминают о минувших праздниках. К слову, некоторым приходится это делать не по своей воле.

Например, в одном из торговых центров дальневосточной столицы посетители слегка недоумевают от плейлиста, от которого все еще веет мандаринками и елочными игрушками.

«Ходим в этот ТЦ очень часто, так как там есть детская комната. Закупаемся продуктами, пока ребенок играет, потом вместе ужинаем или обедаем. И каждый раз, несмотря на конец января, там играют одни и те же новогодние песни», — недоумевает горожанка.
Видео: vostokmedia.com.

Остается надеяться, что к первому февраля администрация заведения обновит список песен и все будут счастливы.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как приморцы избавляются от новогодней «пыли». В подъезде многоэтажки Владивостока буквально смахнули «новогоднее настроение».

Смахнули «новогоднюю пыль»: от праздника нещадно избавляются жители Приморья — фото
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