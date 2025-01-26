Пробка из ничего: почему водители «встряли» по пути домой во Владивостоке? — видео

Дорожный затор образовался из-за автомобиля на аварийках в Приморье

Сюжет Пробка

Один из районов дальневосточной столицы не понаслышке знает о постоянных пробках. К слову, порой автомобилисты сами провоцируют заторы на Второй Речке. Одна из таких ситуаций попала на камеру очевидца.