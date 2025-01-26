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Posted 26 января, 09:29

Published 26 января, 09:29

Modified 26 января, 09:31

Updated 26 января, 09:31

Дорожный затор образовался из-за автомобиля на аварийках в Приморье

Пробка из ничего: почему водители «встряли» по пути домой во Владивостоке? — видео

26 января 2025, 09:29
Фото: vostokmedia.com.

Дорожный затор образовался из-за автомобиля на аварийках в Приморье

Сюжет
Пробка
Один из районов дальневосточной столицы не понаслышке знает о постоянных пробках. К слову, порой автомобилисты сами провоцируют заторы на Второй Речке. Одна из таких ситуаций попала на камеру очевидца.

На пути за город образовалось столпотворение. Машины ехали медленнее, чем обычно. Вероятно, водитель легковушки, стоявшей на аварийках в правом ряду, усугубил ситуацию.

Транспорт стоял сразу после поворота, из которого постоянным потоком выезжали автомобили. Все обстоятельства сложились в «пазл» и спровоцировали осложнение трафика.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жуткая пробка собралась в пригороде Владивостока из-за нечто горящего. На месте инцидента работали огнеборцы.

Нечто горит на дороге во Владивостоке — видео
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