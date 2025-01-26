Пробка из ничего: почему водители «встряли» по пути домой во Владивостоке? — видео

Posted 26 января, 09:29
Published 26 января, 09:29
Modified 26 января, 09:31
Updated 26 января, 09:31
На пути за город образовалось столпотворение. Машины ехали медленнее, чем обычно. Вероятно, водитель легковушки, стоявшей на аварийках в правом ряду, усугубил ситуацию.
Транспорт стоял сразу после поворота, из которого постоянным потоком выезжали автомобили. Все обстоятельства сложились в «пазл» и спровоцировали осложнение трафика.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жуткая пробка собралась в пригороде Владивостока из-за нечто горящего. На месте инцидента работали огнеборцы.