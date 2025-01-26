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Posted 26 января, 01:55

Published 26 января, 01:55

Modified 26 января, 01:57

Updated 26 января, 01:57

Огонь уничтожил дом и погубил женщину в Приморском крае

Трагедия случилась ночью: жуткий пожар вспыхнул в Приморье

26 января 2025, 01:55
Фото: mchs_vdk.

Огонь уничтожил дом и погубил женщину в Приморском крае

Сюжет
Пожар
Прошлая ночь стала роковой для пенсионерки в Приморском крае. Пламя не только уничтожило ее дом, но и погубило женщину.

В Кировском районе произошел пожар с трагичным исходом, сообщает пресс-служба МЧС России по Приморскому краю. В Руновке вспыхнул частный дом, — пламя раскинулось на 87 квадратных метрах.

Пожарные, прибывшие на место происшествия, обнаружили бездыханное тело 89-летней женщины в ходе тушения огня.

Сейчас дознаватели разбираются в обстоятельствах инцидента, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в пригороде дальневосточной столицы загорелось что-то неизвестное. Огромная пробка и работа спасателей попала на камеру очевидцев.

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#Новости#Пожар#МЧС#Владивосток#Приморский край#Кировский район#Происшествия
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