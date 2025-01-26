Трагедия случилась ночью: жуткий пожар вспыхнул в Приморье

Posted 26 января, 01:55
Published 26 января, 01:55
Modified 26 января, 01:57
Updated 26 января, 01:57
В Кировском районе произошел пожар с трагичным исходом, сообщает пресс-служба МЧС России по Приморскому краю. В Руновке вспыхнул частный дом, — пламя раскинулось на 87 квадратных метрах.
Пожарные, прибывшие на место происшествия, обнаружили бездыханное тело 89-летней женщины в ходе тушения огня.
Сейчас дознаватели разбираются в обстоятельствах инцидента, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в пригороде дальневосточной столицы загорелось что-то неизвестное. Огромная пробка и работа спасателей попала на камеру очевидцев.