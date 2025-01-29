Господдержку молодых специалистов, необходимых экономике, продлили в Приморье

Законопроект продлевает до 2030 года период предоставления финансовой поддержки молодым специалистам, трудоустроенным в социально значимых и приоритетных отраслях экономики Приморского края. Как сообщил спикер краевого парламента Антон Волошко, в текущем году воспользоваться мерой поддержки смогут 500 человек, успешно прошедших конкурсный отбор. Молодому специалисту положена ежемесячная денежная выплата в течение года в размере 12 тысяч рублей — при трудоустройстве по месту жительства, или 22 тысячи рублей — при переезде в другой район Приморья. На эти цели в краевом бюджете на 2025 год предусмотрено 47,6 млн рублей.