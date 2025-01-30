vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 30 января, 03:38

Published 30 января, 03:38

Modified 30 января, 03:40

Updated 30 января, 03:40

«Нервы не выдерживают»: жуткий коллапс сковал центральную улицу Владивостока — видео

«Нервы не выдерживают»: жуткий коллапс сковал центральную улицу Владивостока — видео

30 января 2025, 03:38
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Пробки
Машины встали в глухую пробку из-за фуры, которая перегородила проезд, встав на аварийках посреди полосы. Некоторые надеются, что удастся проскочить, но многие меняют маршрут из-за непредвиденных обстоятельств.

Фура заблокировала проезд на Лазо, сообщают приморцы. В центре краевой столицы наблюдается коллапс, — на спуске Суханова большегруз на аварийках перегородил дорогу.

Из-за непредвиденных обстоятельств автомобилисты разворачиваются, отметили очевидцы. Причина столпотворения неизвестна.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало об осложненном движении в районе церкви на Пушкинской в дальневосточной столице. Большое количество машин спровоцировало пробку.

«Коллапс на Пушкинской»: что происходит у церкви во Владивостоке — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Машина скорой застряла на льду во Владивостоке — пришлось вмешаться прокуратуре«Десять баллов, куда дальше?»: жуткие пробки парализовали движение во ВладивостокеВрезались в самом центре: ДТП осложняет движение на Светланской во Владивостоке
#Новости#Видео#Владивосток#Пробки#Дороги#Церковь#Автомобили#Приморский край#Приморье#Аварии#Лазо#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика