«Нервы не выдерживают»: жуткий коллапс сковал центральную улицу Владивостока — видео

Posted 30 января, 03:38
Published 30 января, 03:38
Modified 30 января, 03:40
Updated 30 января, 03:40
Фура заблокировала проезд на Лазо, сообщают приморцы. В центре краевой столицы наблюдается коллапс, — на спуске Суханова большегруз на аварийках перегородил дорогу.
Из-за непредвиденных обстоятельств автомобилисты разворачиваются, отметили очевидцы. Причина столпотворения неизвестна.
Ранее «Восток-Медиа» писало об осложненном движении в районе церкви на Пушкинской в дальневосточной столице. Большое количество машин спровоцировало пробку.