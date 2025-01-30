«Коллапс на Пушкинской»: что происходит у церкви во Владивостоке — видео

Posted 30 января, 02:44
Published 30 января, 02:44
Modified 30 января, 02:46
Updated 30 января, 02:46
В краевой столице на Пушкинской около церкви замечено необычайно много машин. Очевидцы, которые сняли на видео столпотворение, предполагают, что в храме намечается какое-то празднество. С каким именно событием может быть связано мероприятие — пока неизвестно.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как дебошир на Land Rover взял на таран церковь в центре Владивостока. С угонщиком из Хабаровска заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.