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Posted 30 января, 02:44

Published 30 января, 02:44

Modified 30 января, 02:46

Updated 30 января, 02:46

Столпотворение из машин и людей наблюдается возле храма в Приморском крае

«Коллапс на Пушкинской»: что происходит у церкви во Владивостоке — видео

30 января 2025, 02:44
Фото: vostokmedia.com.

Столпотворение из машин и людей наблюдается возле храма в Приморском крае

Сюжет
Следственный комитет
Жители Владивостока поделились кадрами, сделанными около церкви на одной из центральных улиц Владивостока прямо сейчас. Судя по всему, в храме проходит какое-то мероприятие.

В краевой столице на Пушкинской около церкви замечено необычайно много машин. Очевидцы, которые сняли на видео столпотворение, предполагают, что в храме намечается какое-то празднество. С каким именно событием может быть связано мероприятие — пока неизвестно.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как дебошир на Land Rover взял на таран церковь в центре Владивостока. С угонщиком из Хабаровска заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Скандал с угонщиком-дебоширом во Владивостоке вышел на федеральный уровень
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