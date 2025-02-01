Изменения в движении поездов улучшат доступность переезда в Гайдамаке

Posted 1 февраля, 02:17
Published 1 февраля, 02:17
Modified 1 февраля, 02:17
Updated 1 февраля, 02:17
Дальневосточная железная дорога решила учесть пожелания жителей и изменить расписание движения поездов. С 7:00 до 9:00 и с 18:00 до 20:00 на участке Вторая Речка — Гайдамак будут ездить только пассажирские электропоезда.
Эти изменения помогут улучшить дорожную ситуацию в часы пик. Теперь автомобилисты смогут легче пересекать переезд, так как движение поездов станет более предсказуемым. Это повысит пропускную способность и снизит вероятность задержек на дороге.