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Posted 1 февраля, 02:17

Published 1 февраля, 02:17

Modified 1 февраля, 02:17

Updated 1 февраля, 02:17

Изменения в движении поездов улучшат доступность переезда в Гайдамаке

Изменения в движении поездов улучшат доступность переезда в Гайдамаке

1 февраля 2025, 02:17
Фото: 1MI.
Сюжет
Безопасность
Улучшение расписания сделает переезд в Гайдамаке более удобным и безопасным для всех участников дорожного движения. Подробнее читайте в материале «Восток-Медиа».

Дальневосточная железная дорога решила учесть пожелания жителей и изменить расписание движения поездов. С 7:00 до 9:00 и с 18:00 до 20:00 на участке Вторая Речка — Гайдамак будут ездить только пассажирские электропоезда.

Эти изменения помогут улучшить дорожную ситуацию в часы пик. Теперь автомобилисты смогут легче пересекать переезд, так как движение поездов станет более предсказуемым. Это повысит пропускную способность и снизит вероятность задержек на дороге.

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