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Posted 1 февраля, 05:29

Published 1 февраля, 05:29

Modified 1 февраля, 05:29

Updated 1 февраля, 05:29

С мощной магнитной бури начался февраль в Приморье

С мощной магнитной бури начался февраль в Приморье

1 февраля 2025, 05:29
Фото: Изображение Midjourney.
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НИ
В эту субботу, 1 февраля, ожидаются магнитные бури уровня G1. Они продлятся до конца дня, после чего начнут ослабевать.

Время их активности — начиная с 07:00 и до 19:00 поместному времени. После этого интенсивность геомагнитных возмущений постепенно начнет снижаться. Тем не менее, воскресенье обещает быть спокойным в плане геомагнитной обстановки, и вероятность новых бурь в этот день составляет всего 21%, сообщает «Новые Известия».

По словам терапевта Андрея Кондрахина, магнитные бури не представляют опасности для здоровых людей, но могут усилить дискомфорт у тех, кто страдает инфекциями, синдромом хронической усталости, а также заболеваниями сердечно-сосудистой системы и легких. Люди могут почувствовать слабость, сонливость и головные боли.

Чтобы поддержать организм в этот период, врач советует обратить внимание на витаминотерапию. Особенно важно следить за уровнем витамина Д3, так как в зимние месяцы его может не хватать. Также терапевт рекомендует в этот день сократить рабочую нагрузку и постараться отдыхать

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