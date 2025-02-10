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Posted 10 февраля, 01:13

Published 10 февраля, 01:13

Modified 10 февраля, 01:36

Updated 10 февраля, 01:36

Магнитная буря обрушится на Землю 10 февраля

«Понедельник станет днем испытаний»: Приморье накрыла мощная магнитная буря

10 февраля 2025, 01:13
Фото: Изображение Midjourney.

Магнитная буря обрушится на Землю 10 февраля

В понедельник, 10 февраля, Землю накрыла магнитная буря, вызванная корональным выбросом массы на Солнце. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, геомагнитные возмущения достигнут уровня G1 (Kp 5). Подробнее — в материале «Восток-Медиа».

Согласно данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, 10 февраля ожидается геомагнитное возмущение, пик которого придется на период с 3:00 до 9:00 по московскому времени. Интенсивность бури достигнет уровня G1 (Kp 5), что может вызвать дискомфорт и ухудшение самочувствия у ряда категорий населения.

Фото: ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

В зоне риска находятся метеочувствительные люди, лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями, психоэмоциональными расстройствами, пожилые люди и беременные женщины. Также возможно ухудшение состояния у людей с хроническими заболеваниями, такими как астма и диабет.

Медики рекомендуют в этот период избегать переутомления, отказаться от алкоголя и кофе, не принимать важных решений и не планировать сложные мероприятия. При возникновении недомогания необходимо прислушаться к своему организму и обеспечить себе полноценный отдых.

«Магнитная буря уровня G1 может вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей, проявляющийся в головных болях и ухудшении самочувствия», — отмечают в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
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#Новости#Общество#Дальний Восток#Приморский край#Приморье#Беременные женщины#Магнитная буря#Недомогание#Сердечно-сосудистые заболевания
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