«Понедельник станет днем испытаний»: Приморье накрыла мощная магнитная буря

Posted 10 февраля, 01:13
Published 10 февраля, 01:13
Modified 10 февраля, 01:36
Updated 10 февраля, 01:36
Согласно данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, 10 февраля ожидается геомагнитное возмущение, пик которого придется на период с 3:00 до 9:00 по московскому времени. Интенсивность бури достигнет уровня G1 (Kp 5), что может вызвать дискомфорт и ухудшение самочувствия у ряда категорий населения.
В зоне риска находятся метеочувствительные люди, лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями, психоэмоциональными расстройствами, пожилые люди и беременные женщины. Также возможно ухудшение состояния у людей с хроническими заболеваниями, такими как астма и диабет.
Медики рекомендуют в этот период избегать переутомления, отказаться от алкоголя и кофе, не принимать важных решений и не планировать сложные мероприятия. При возникновении недомогания необходимо прислушаться к своему организму и обеспечить себе полноценный отдых.
«Магнитная буря уровня G1 может вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей, проявляющийся в головных болях и ухудшении самочувствия», — отмечают в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.