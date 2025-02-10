«Понедельник станет днем испытаний»: Приморье накрыла мощная магнитная буря

Согласно данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, 10 февраля ожидается геомагнитное возмущение, пик которого придется на период с 3:00 до 9:00 по московскому времени. Интенсивность бури достигнет уровня G1 (Kp 5), что может вызвать дискомфорт и ухудшение самочувствия у ряда категорий населения.