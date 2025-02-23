Цветы возложили к Вечному огню во Владивостоке в день воинской славы России

Posted 23 февраля, 07:23
Published 23 февраля, 07:23
Modified 23 февраля, 08:28
Updated 23 февраля, 08:28
23 февраля во Владивостоке сотрудники приморской полиции приняли участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню мемориального комплекса «Боевая слава Тихоокеанского флота». Заместитель начальника Управления МВД России по Приморскому краю Евгений Баталов возложил гирлянду и цветы в честь защитников Отечества.
Мероприятие прошло на Корабельной набережной, у легендарной подводной лодки «С-56», где был выставлен почетный караул. В церемонии участвовали представители правительства региона, военнослужащие Тихоокеанского флота, общественные организации и жители города.
Участники почтили память павших минутой молчания, а также возложили цветы к мемориалу под звуки военного духового оркестра и оружейного салюта. Этот день стал символом мужества и преданности Родине, объединяющим поколения защитников.