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Posted 23 февраля, 07:23

Published 23 февраля, 07:23

Modified 23 февраля, 08:28

Updated 23 февраля, 08:28

Цветы возложили к Вечному огню во Владивостоке в день воинской славы России

Цветы возложили к Вечному огню во Владивостоке в день воинской славы России

23 февраля 2025, 07:23
Фото: prim_police.
Сюжет
Полиция
Около подводной лодки С-56 на Корабельной набережной во Владивостоке возложили цветы к Вечному огню у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота».

23 февраля во Владивостоке сотрудники приморской полиции приняли участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню мемориального комплекса «Боевая слава Тихоокеанского флота». Заместитель начальника Управления МВД России по Приморскому краю Евгений Баталов возложил гирлянду и цветы в честь защитников Отечества.

Фото: prim_police

Мероприятие прошло на Корабельной набережной, у легендарной подводной лодки «С-56», где был выставлен почетный караул. В церемонии участвовали представители правительства региона, военнослужащие Тихоокеанского флота, общественные организации и жители города.

Фото: prim_police

Участники почтили память павших минутой молчания, а также возложили цветы к мемориалу под звуки военного духового оркестра и оружейного салюта. Этот день стал символом мужества и преданности Родине, объединяющим поколения защитников.

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