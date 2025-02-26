vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 26 февраля, 04:57

Published 26 февраля, 04:57

Modified 26 февраля, 04:59

Updated 26 февраля, 04:59

Мужчина избивал возлюбленную и пытался убить ее ребенка в Приморском крае

Метнул нож и избил поленом: изверг приносил «адские» страдания своей семье в Приморье

26 февраля 2025, 04:57
Фото: Изображение Midjourney.

Мужчина избивал возлюбленную и пытался убить ее ребенка в Приморском крае

Сюжет
Алкоголь
Глава семейства устраивал настоящие пытки для своих близких в Приморском крае. Любимую женщину он нещадно избивал, а ее сына намеревался убить.

Житель Астраханки держал в страхе свою семью на протяжении нескольких месяцев, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В декабре 2023 года мужчина ударил поленом свою пассию по голове. Сын женщины, проснувшись от шума, вызвал правоохранителей. Дебошира привлекли к уголовной ответственности.

Однако спустя несколько месяцев алкогольная посиделка вновь обернулась избиением возлюбленной. Ребенок сожительницы вступился за мать, но агрессор не унимался и начал угрожать пасынку. Более того, приморец бросил в сторону мальчика нож. К счастью, трагедии удалось избежать — злоумышленник промахнулся.

Напуганный ребенок убежал из дома, а его сестра позвонила в полицию. Страж порядка, приехавший на вызов, попытался утихомирить сельчанина, но тот накинулся на представителя власти. Затем второй полицейский увел нарушителя в спецавтомобиль, но и там он успел нанести удар силовику.

«При проведении доследственной проверки в надворной постройке подозреваемого было найдено вещество растительного происхождения, как выяснилось в результате экспертизы — более 1,5 кг каннабиса», — подчеркнули в пресс-службе УМВД.

Фигуранта осудили и теперь он отправится в исправительную колонию строгого режима на семь лет.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как экс-возлюбленный похитил бывшую и жестоко избил ее в Приморском крае.

«С трудом сбежала»: мужчина похитил и избил свою бывшую девушку в Приморье
Узнать подробнее
Читайте также:
«Свобода за пьяное ДТП?»: прокуратура не согласна с решением суда в Приморье — фото«Намахали кулаками» до федералов: драка во Владивостоке заинтересовала БастрыкинаДомогался и угрожал? Такси в другой город стало адом для жительницы Приморья
#Новости#Общество#Владивосток#Алкоголь#УМВД#Нож#Избиение#Астрахань#Приморский край#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика