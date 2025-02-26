Метнул нож и избил поленом: изверг приносил «адские» страдания своей семье в Приморье

Posted 26 февраля, 04:57
Published 26 февраля, 04:57
Modified 26 февраля, 04:59
Updated 26 февраля, 04:59
Житель Астраханки держал в страхе свою семью на протяжении нескольких месяцев, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В декабре 2023 года мужчина ударил поленом свою пассию по голове. Сын женщины, проснувшись от шума, вызвал правоохранителей. Дебошира привлекли к уголовной ответственности.
Однако спустя несколько месяцев алкогольная посиделка вновь обернулась избиением возлюбленной. Ребенок сожительницы вступился за мать, но агрессор не унимался и начал угрожать пасынку. Более того, приморец бросил в сторону мальчика нож. К счастью, трагедии удалось избежать — злоумышленник промахнулся.
Напуганный ребенок убежал из дома, а его сестра позвонила в полицию. Страж порядка, приехавший на вызов, попытался утихомирить сельчанина, но тот накинулся на представителя власти. Затем второй полицейский увел нарушителя в спецавтомобиль, но и там он успел нанести удар силовику.
«При проведении доследственной проверки в надворной постройке подозреваемого было найдено вещество растительного происхождения, как выяснилось в результате экспертизы — более 1,5 кг каннабиса», — подчеркнули в пресс-службе УМВД.
Фигуранта осудили и теперь он отправится в исправительную колонию строгого режима на семь лет.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как экс-возлюбленный похитил бывшую и жестоко избил ее в Приморском крае.