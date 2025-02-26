Метнул нож и избил поленом: изверг приносил «адские» страдания своей семье в Приморье

Напуганный ребенок убежал из дома, а его сестра позвонила в полицию. Страж порядка, приехавший на вызов, попытался утихомирить сельчанина, но тот накинулся на представителя власти. Затем второй полицейский увел нарушителя в спецавтомобиль, но и там он успел нанести удар силовику.